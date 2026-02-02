住友ゴムグループの（株）ダンロップスポーツマーケティングは、飛距離性能だけでなくアプローチスピン性能、ソフトな打感を求めるゴルファーにおすすめのNEW「スリクソン AD SPEED」を2026年3月6日から販売します。価格はオープンです。カラーはホワイト、パッションイエロー、パッションオレンジの3色展開です。

写真左から、ホワイト、パッションイエロー、パッションオレンジ

■ゴルフボールNEW「スリクソン AD SPEED」の特長NEW「スリクソン AD SPEED」は、「高反発 大径 ソフト ファストレイヤー コア」を搭載し、高初速、高打ち出し、低スピンによる大きな飛びと「テファブロックTM」 「ハイミラン®」 配合高反発 ソフト アイオノマー薄カバーで、すべてのショットで心地よいソフトな打感とアプローチスピン性能を発揮します。

■ゴルフボールNEW｢スリクソン AD SPEED｣の概要

■商品の詳細に関しては、下記URLからご確認くださいNEW「スリクソン AD SPEED」

https://sports.dunlop.co.jp/golf/products/ball/sn_ad_speed4.html