株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、バレンタインにおすすめの名入れ板チョコシリーズのタオル・ブランケット・Tシャツの **期間限定セール** を開催いたします！

通常価格税込2,480円～4,480円（追加料金なし）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込2,232円～4,032円（追加料金なし）で、2026年2月3日から2月9日までの **一週間限定** で、俺流総本家楽天市場店および俺流総本家公式オンラインショップにて販売いたします。

クーポンコード：【UUcxTy1VRFBTLUVOOFEtVENGQQ】

商品詳細

商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/17.html

板チョコタオル・ブランケット・Tシャツ

板チョコをモチーフにしたこのデザインは、独特のインパクトとユニークさが際立ちます。見る人の目を引く大胆なデザインに、名前やメッセージを加えることで、特別な思いを込めた唯一無二のアイテムに仕上げることができます。贈り物や記念品としてはもちろん、自分だけの個性を表現するアイテムとしてもおすすめです。遊び心と実用性を兼ね備えたこのデザインは、日常をちょっと特別にしてくれる一品です。

ハンドタオル（約20×20cm） 手洗い後やバッグに入れて持ち歩くのに便利なサイズ。軽くて柔らかい肌触りが魅力！

フェイスタオル（約84×35cm） 洗顔や日常使いに最適！鮮やかなフルーツデザインで、毎日のルーティンが楽しくなります。

バスタオル（約120×60cm） 全身を包み込む大判サイズ！使い心地の良さと吸水性で、リラックスタイムに最適です。

ブランケット（約100×70cm） ふわふわの触り心地が特徴のブランケット。お昼寝やソファタイムにぴったりで、寒い季節でもあたたかく過ごせます。

Tシャツ

サイズ：SからXXLカラー：ブラック・ナチュラル・ダークブラウン・レッド

俺流総本家こだわりの品質

タオル

当社のタオルは特別な織り技術で作られており、表面はポリエステル裏面は綿素材を織り込むことで、印刷面は綺麗なデザインで裏面は吸水性が高くて速乾性も優れているため、拭いた後すぐにさっと乾かすことができます。また、ふんわりと柔らかながらも、使い心地はしっかりとしており、長時間の使用にもへたりにくい構造です。

ブランケット

ブランケットの素材には、フランネル生地を使用しており、起毛された柔らかな表面が特徴的で、肌触りが非常に滑らかです。この生地は、繊細な織りで構成されており、空気を多く含むことから優れた保温性を持っています。また、軽量でありながらも温かみがあり、冷え込む季節に適しているため、寒い日には体を優しく包み込んで暖かさを提供します。フランネルは通気性も良く、汗をかいても肌にまとわりつかず、快適に使用できるのが魅力です。また、その耐久性と洗濯機での洗いやすさもフランネル生地の大きな利点の一つです。これにより、日常的に使いやすく、長持ちするブランケットとして理想的です。

当製品は安全性にも細心の注意を払っており、国際的なテキスタイル安全基準であるOEKO-TEX® Standard 100の認証を取得しています。この認証は、製品が厳しい化学物質テストに合格していることを保証するもので、有害な物質が含まれていないことを示します。赤ちゃんや敏感肌の方でも安心して使用できる品質が確保されており、日常生活での安全と健康をサポートします。また、この認証は製品の製造過程でも環境への影響を最小限に抑えることを求めており、環境を考えるお客様にも適しています。

Tシャツ

5.6オンスの極厚で丈夫な生地を使用し、「よれない・透けない・長持ちする」という三拍子が揃った上質な一枚に仕上げています。さらに、丈夫な首まわりを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ちます。

サービス概要

対象商品：板チョコシリーズ ハンドタオル・フェイスタオル・バスタオル・ブランケット・Tシャツセール期間：2026年2月3日から2月9日通常価格：ハンドタオル税込2,480円 フェイスタオル税込2,780円 バスタオル・ブランケット4,480円 Tシャツ税込2,480円 ※名入れや送料等追加料金一切なしです割引価格：クーポン使用で10％OFFクーポンコード：【UUcxTy1VRFBTLUVOOFEtVENGQQ】商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/17.html

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流総本家とは

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

楽天ランキング1位を多数獲得

楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！

俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

高品質とお客様満足度へのこだわり

すべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）

https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/