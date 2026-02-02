演劇集団アトリエッジ （主宰：奈美木 映里）主催、『ぬばたまの淵』 ～割れても末に逢わむとぞ想ふ～が、年2月25日（水）～3月1日（日）に新宿シアターモリエール（東京都新宿区新宿3-33-10）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://djdjat.weebly.com/特攻隊ミュージカル『流れる雲よ』と『ちはやぶる神の国』～異聞本能寺の変～で毎年全国公演、海外公演を行っている演劇集団アトリエッジのダークサイドストーリーです。平安末期。鬼が現れ、都が揺れる。その闇の中心にいたのは--“祟り”と呼ばれた帝の魂だった。人はなぜ鬼になるのか。そして、どうすれば救われるのか。和歌が導く祈りと再会の物語。『ぬばたまの淵』～割れても末に 逢わむとぞ想ふ～この物語は、“恨み”の奥に隠れた祈りを見つめ、裂けた心を、静かに結び直していくレクイエムです。

演劇集団アトリエッジ とは

演劇集団アトリエッジは、『PRAY(祈り)』と『PLAY(上演)』を基本テーマに、日本人としての『武士道』の心と『神道』の尊さを伝えるべく、鋭さ （Edge=エッジ） を失う事無く、創造し続ける演劇工房 （Atelier=アトリエ） です。また、日本の良さを内外に伝える為、歴史の真実を探り、タブーを破って、エンターティンメントの新しいアプローチに挑戦し続けています。小さなアトリエ公演から、大舞台に到る迄、あらゆるステージで、朗読劇、奉納劇、音楽劇、ロックミュージカル…と様々な姿で、言霊を駆使し、全身全霊を持って、日本の心を伝えます。『面白くなければエンターテーメントじゃない』をモットーにエンターティンメントは、神様が楽しむ＜神楽＞であるべきとの概念を根底に起き、『おかげ横丁』の招き猫になるべく、年間2～3回の東京公演をベースに日本全国～世界を飛び回っています。

公演概要

『ぬばたまの淵』 ～割れても末に逢わむとぞ想ふ～脚本：草部文子 演出：上坂英俊公演期間：2026年2月25日（水）～3月1日（日）会場：新宿シアターモリエール（東京都新宿区新宿3-33-10）■出演者【公演チーム名】【朱雀／玄武】（シングル） 仁科克基、森川翔太、藤嶋翔大、眞野陸矢、潮見勇輝、中川 克、こっとん健児、 NAOYA、天宮あずさ、久世峻舵、三上 新、犬吠埼にゃん、岡本真奈【朱雀】 村井飛斗、江崎洋幸、真田 光、上坂英俊、素直さくら【玄武】 星 豪毅、金丸竜也、福田 暉、岡崎純也、烏丸きなり■スタッフ【殺陣】野口尋生 【音響】宮崎裕之（predawn） 【照明】望月太介（（株）A･S･G） 【舞台美術】増山麗奈【舞台監督】丸山直己 【演出助手】陶國貴矢【宣伝美術】山本将太 【写真撮影】伊藤貴史【票 券】草部タカトシ 【制作】宿里あや子／渡邉琴美【制作補】森 雅紀■公演スケジュール2月25日(水) 午後18:30 (玄武）2月26日(木) 午後13:30（朱雀）/午後18:30 (玄武）2月27日(金) 午後13:30 (玄武）/ 午後18:30 (朱雀）2月28日(土) 午後13:00 (玄武）/ 午後18:00 (朱雀）3月1日 (日) 午後13:00 (朱雀）※開場は各開演の30分前です。※上演時間：約2時間■チケット料金前売：8,000円（パンフレット付き）（全席自由・税込）※カンフェティ席にはパンフレットは含まれておりません※5歳未満の未就学児入場不可＜カンフェティ限定＞前売 8,000円 → カンフェティ席 7,000円！（パンフレットなし）

チケットサイト「カンフェティ」

