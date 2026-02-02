国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合ブランドメーカーの名古屋モザイク工業株式会社が主催する、第11回施工例写真コンテスト「デザインアワード2026」の開催が決定しました。

昨年は節目の第10回を迎え、住宅部門345件、非住宅部門145件、合計で過去最多となる490件のご応募をいただきました。続く第11回は、3月2日（月）より応募受付を開始し、詳細および応募フォームも同日に公開いたします。今年も皆さまのご応募を心よりお待ちしております。

デザインアワード2026 開催概要

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/designaward/2026.html

募集期間｜2026年3月2日（月）～5月31日（日）応募条件｜2024年6月1日～2026年5月31日の期間中に、日本国内外で名古屋モザイク工業の商品を使用した造形物や建築物（住宅、マンション、店舗、オフィス、医療施設、商業施設、公共施設など）応募資格｜応募作品の施主または設計者・デザイナー

審査員

谷尻 誠氏 / 建築家・起業家成瀬 友梨氏 / 建築家塩田 健一氏 / 月刊『商店建築』編集長相澤 昭郎 / 名古屋モザイク工業株式会社 取締役経営企画室長

賞および賞金

金賞 50万円（住宅・非住宅部門 各1点）銀賞 30万円（住宅・非住宅部門 各1点）銅賞 20万円（住宅・非住宅部門 各1点）入賞 10万円（住宅・非住宅部門 各3点）特別賞 10万円（外壁大判タイル賞 / マンション賞 / ストーリー賞 / ファニチャー賞 / タイル×アート賞 / パブリック賞 / 近未来賞など 若干名）

デザインアワード2025 優秀作品（一部抜粋）

■住宅部門金賞｜阿品の家

ure 合同会社

タイル：壁／「アマレッティ」AMR-001

■非住宅部門金賞｜n’estate Kyoto-Arashiyama

株式会社SNARK

タイル：カウンター・ベンチ／「ひだS」HST-308S

会社概要

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/designaward/2025.html

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20代表者 ： 代表取締役 山際 二郎設立 ： 1955年04月事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業資本金 ： 8,500万円

運営・管理・お問合わせ先

名古屋モザイク工業株式会社

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/