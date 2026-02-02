愛知県・岡崎市を拠点に活動するYouTuber、東海オンエアのレギュラー番組「東海オンエアラジオ⁺」(日曜日22時00分～22時30分)は、3月20日(金･祝)に、三井アウトレットパーク 岡崎で公開収録を行う。出演は虫眼鏡、りょうの2名で、観覧は自由。

「東海オンエアラジオ」8周年記念 初の地元・岡崎市での公開収録

「東海オンエアラジオ」は、2018年10月にスタート。メインパーソナリティの虫眼鏡がメンバーをゲストに迎えトークを展開する番組で、2025年10月にメインパーソナリティのゆめまるが番組を卒業することをきっかけに、番組名が「東海オンエアラジオ⁺」に変更となった。今回は番組の8周年を記念し、満を持して地元・岡崎市で公開収録「東海オンエアラジオ⁺ 春の公開収録通常版at三井アウトレットパーク 岡崎」を行う。

スタジオの雰囲気をそのままに再現する“通常版の公開収録”

本イベントは、普段ラジオの収録が行われているスタジオの雰囲気をそのまま再現した“通常版の公開収録”。リアルな「東海オンエアラジオ⁺」を感じられる企画となる。「天の声」として出演するのは、同じく岡崎市出身の川島葵(元TOKAI RADIOアナウンサー)。2025年9月に行われた「三井アウトレットパーク 岡崎オープン目前！東海オンエアラジオ 秋の公開収録スペシャル2025 Presented by 三井不動産商業マネジメント」以来の共演となる。

https://www.tokairadio.co.jp/program/toa/

【イベント概要】■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■タイトル：東海オンエアラジオ⁺ 春の公開収録通常版at三井アウトレットパーク 岡崎■日時：2026年3月20日（金・祝）開演13時00分 終演14時30分（予定）■会場：三井アウトレットパーク 岡崎 OKAZAKI ステージ MARKET岡崎市舞木町字金森200 電車 名鉄名古屋本線「本宿駅」より徒歩約13分車 新東名高速道路「岡崎東IC」より3ｋｍ 東名高速道路＠音羽蒲郡ＩＣ」より5ｋｍ■観覧：自由■出演：虫眼鏡 (東海オンエア) / りょう (東海オンエア) / 川島葵 (天の声)■メッセージボード：番組へのメッセージ■番組X：@toaradio1332■番組ハッシュタグ：#東海オンエアラジオ■協賛：三井不動産商業マネジメント株式会社■主催：TOKAI RADIO