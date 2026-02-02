地球の歩き方×人気旅行会社パンダバスが初コラボレーション！　2月1日より現地発着オリジナルツアーを募集開始。第一弾はバンコク！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、Panda Travel Agency Limited（香港／代表取締役社長：鶴見公則）とコラボレーションし、2026年2月1日（日）より、第一弾のバンコクツアーの募集を開始いたします。また、旅行代金が5％OFFになる春旅キャンペーンも実施いたします。

■「地球の歩き方」と「パンダバス」が初タッグ。編集者厳選スポットを巡る、現地発着ツアーが始動

1979年の創刊以来、世界各地の旅の魅力を伝え続けてきた「地球の歩き方」と、日本語定期観光バスの草分け的存在として多くの旅行者に支持されてきた「パンダバス」がタッグを組み、現地発着の特別ツアーを企画しました。

本ツアーでは、編集者が実際に足を運び、取材を重ねてたどり着いた「とっておきのスポット」を厳選。効率よく巡れるのはもちろん、日本語対応で安心して参加できるのも魅力です。

記念すべき第一弾は、歴史と最新トレンドが交差する活気あふれる街・バンコク。初めて訪れる方はもちろん、何度も訪れているリピーターにも、新たな発見と感動をお届けします。

■バンコクコラボツアー１.

民族衣装でとことん映える(ハート)バンコクときめき寺院 フォトジェニック半日ツアー

▶ツアーURL：https://www.pandabus.com/thailand/-tr-BKK_COS

パステルカラーの伝統衣装に身を包み、バンコクの人気寺院を巡るフォトジェニックなツアー。衣装選びから着付け、撮影まで日本語ガイドがていねいにサポートします。美しい寺院や街並みを背景に、旅の思い出を写真に残せます。半日で気軽に参加できるのもうれしいポイントです。

・好みのタイ伝統衣装を選んで着付け体験

・ワット・アルンなど、観光地としての人気の寺院を民族衣装で訪問

・写真映えするスポットで自由に撮影タイムも

・バンコクらしい町並みと寺院建築を満喫しながら写真撮影

※日本語ガイド付きで、写真撮影をお手伝い

■バンコクコラボツアー２.

絶対願いを叶えたい人必見！ バンコク最強パワースポットを巡る開運巡礼1日ツアー

▶ツアーURL：https://www.pandabus.com/thailand/-ar-BKK/-tr-BKK_LOVEP

「地球の歩き方」編集者が取材を重ねて選んだ、願いがかなうと評判のパワースポットを、日本語対応で安心のパンダバスが効率よくご案内。正しい参拝方法も学べ、恋愛運や金運など、叶えたい願いがある人におすすめの現地発着ツアーです。

・特別なパワースポット「ワット・サーカラー」

・願いが秒でかなうとウワサの「エラワンの祠」など有名パワースポット

・恋愛運・金運の女神を祀る祠

・人気の「ワット・パクナーム」「ピンクガネーシャ（ワット・サマーン）」 など

※日本語ガイド付きで、祈願方法までご案内。

■発売記念！ 春旅キャンペーン

コラボツアー発売を記念し、「春旅キャンペーン」を実施します。期間限定で、お得に春の旅をお楽しみいただけます。

◎対象期間：2026年2月1日（日）～3月29日（日）出発

◎特典内容：ツアー代金5％OFF

■「パンダバス」とは

PandaBus（パンダバス）は、パンダトラベルがアジアおよびオーストラリアで展開する、海外現地オプショナルツアーのブランドです。日本語定期観光バスの老舗として40年以上の実績を持ち、安全第一の運営を徹底してきました。各拠点には日本人スタッフが常駐し、旅行商品の企画・開発から手配、運行までを一貫して自社で管理。オンライン・オフラインを問わずお客様の声に寄り添い、より満足度の高い旅の提供を目指しています。

▶パンダバス公式サイト：https://www.pandabus.com/

■「地球の歩き方」とは

1979年の創刊以来、45年海外旅行ガイドを作り続けてきた「地球の歩き方」。現在、約160の国と地域の情報を網羅する。コロナ禍で売り上げが95%減となるなか、2020年に発売した初の国内版『東京』が大ヒット。東京に続く国内版やコラボ本など、次々とヒットを飛ばしV字回復を遂げ、TVや新聞などさまざまなメディアで取り上げられ話題に。「地球の歩き方」パッケージのグミやチョコ、本場の味にこだわったレトルトカレー、100円ショップの雑貨をコラボ発売、さらに公式サイト記事の充実など、ますます進化をしています！

▶地球の歩き方公式サイト：https://www.arukikata.co.jp/

▶地球の歩き方公式X（旧Twitter）：https://x.com/arukikata_book/

▶地球の歩き方公式Instagram：https://www.instagram.com/arukikata_official/

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開