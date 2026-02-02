静岡でお馴染みの久保ひとみさんが「家づくりの悩み」を全力でお届け！ 「くふうイエタテカウンター」新TVCM『久保ひとみ プロに相談』篇、2月1日より放映開始。

株式会社くふう住まい

住まいの相談窓口「くふうイエタテカウンター」、家づくりやリフォームを考えている方向けの住宅イベント「くふうイエタテフェア」を運営する株式会社くふう住まい（本社：本社：東京都港区、代表取締役社長：長井 健尚）は、静岡県内での家づくりをサポートする相談窓口「くふうイエタテカウンター」の新TVCM『久保ひとみ プロに相談』篇を2月1日から放映開始いたします 。本CMには、静岡県内で幅広く活躍する久保ひとみさんを起用し、家づくりにおける「予算」や「会社選び」といった、多くの方が直面するリアルな悩みに寄り添う内容となっています 。

「くふうイエタテカウンター」の新TV CM

【TV CM ストーリー】

静岡の街中を、悩みながら歩く久保ひとみさん 。「家を建てたいけど、わからないことだらけ」と、予算や依頼先への不安を抱えて困り顔の表情を浮かべます 。 そこで登場するのが、家づくりの総合相談窓口「くふうイエタテカウンター」です 。店舗を訪れた久保さんがプロのアドバイザーに相談し、晴れやかな表情で「助かるわ～♪」と満足する様子を描いています 。

タイトル：『久保ひとみ プロに相談』篇（15秒）

出演：久保ひとみ

放映エリア：静岡県内（全域）

製作スタッフ（株式会社ブラザルボ）

・ディレクター 水越浩太

・カメラマン 福尾直己

・アシスタントディレクター 松本優真

ストーリーボード

久保ひとみさん プロフィール

家を建てたいけど、わからないことだらけ。予算は？どこに頼めばいいの？そんな時は、くふうイエタテカウンター。静岡の家づくりのことなら、何でもプロに相談！助かるわ～！

生年月日: 1969年10月19日

出身地: 静岡県浜松市

身長:148 cm

愛称:くぼちゃん

常葉学園短期大学保育科卒業後、幼稚園教諭に。

その後大阪のイベント会社を経てラジオの

パーソナリティーに転身。

現在、TVリポーター、ラジオパーソナリティー

として活動。CMにも多数出演中!

株式会社くふう住まいは、「家づくりをもっと楽しく、もっと自由に。」をコンセプトに、家を建てたい人と地元の住宅会社をつなぐメディア・相談窓口・イベントを展開しています。



くふうイエタテカウンター（無料相談窓口）

専門のアドバイザーが、お客様の家づくりを中立的な立場からサポートする無料の対面式相談窓口です。予算立てやライフプランのシミュレーションから、希望に沿った住宅会社の提案、見学会の予約代行まで、家づくりの「最初の一歩」をトータルで支えます。

URL： https://www.sumailab.net/counter/



くふうイエタテフェア（住宅イベント）

地域の優良住宅会社が多数出展し、一度に比較・検討ができる大型イベントです。直接プロに相談できるだけでなく、家づくりに役立つセミナーやワークショップを通じて、理想の住まいのイメージを具現化できる機会を提供しています。

URL： https://www.sumailab.net/counter/fair/

くふうイエタテフェアくふうイエタテカウンター