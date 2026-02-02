2026年1月30日、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(主演：横浜流星)の『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』サウンドトラック完全盤が発売されます。収録曲を歌唱した歌手・堀澤麻衣子は、Disney+で日米同時独占配信中の『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume 3(エピソード「The Smuggler」)など、様々な世界配信作品にて歌唱。日本のアニメーションやドラマが世界進出を加速させる中、言葉を超えて感情を届ける“唯一無二の歌声”として、国内外の作曲家・監督から信頼を寄せられています。この度、最新の活動状況と自身の原点ともいえる楽曲「宇宙からの贈り物」のライブ映像公開をお知らせいたします。









1. 『べらぼう』オリジナル・サウンドトラック完全盤が1月30日発売





『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』





2025年放送のNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』にて、堀澤麻衣子が劇伴歌「七つ星の龍が見たもの」(英語名：Seven Star Dragon)の歌唱を担当しました。

2026年1月30日、日本コロムビアよりサウンドトラックの全楽曲を網羅した「完全盤」が発売されます。堀澤麻衣子が歌唱した「七つ星の龍が見たもの」(英語名：Seven Star Dragon)も収録されており、ドラマの感動を音楽で再体験できるファン待望のパッケージとなります。





* 発売日 ： 2026年1月30日

* レーベル ： 日本コロムビア(COCP-42630～4)





▼作曲家 ジョン・グラム氏からのコメント

「平賀源内が劇中で書いた『七つ星の龍が見たもの』。この物語は、主人公「七ツ星の龍」の英雄譚ですが、その名「七ツ星」は田沼意次の家紋「七曜紋」から、「龍」は意次の幼名・龍助から取られています。物語は幻想的な語り口で展開し、音楽もまた、まるで雲が立ち上るように静かに始まります。クリスタルガラスを弓で擦ったような音、遠くから聞こえる声、弦楽器をスル・タスト奏法やハーモニクスで表現し、夢のような音を重ね合わせました。チェロはマーチャーシュ・オルヴェティさん、そして魅惑的な歌声を持つ歌手の堀澤麻衣子さんが複数のパートを歌い上げ、郷愁を誘いながらも力強さを感じさせる、感情のヴェールが生まれました。」





引用元：「ジョン・グラム氏 公式ホームページ 七つ星の龍が見たもの 楽曲解説」









2. Disney+『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume 3にて歌唱





『スター・ウォーズ：ビジョンズ』





世界的な人気を誇る『スター・ウォーズ』シリーズを、日本のアニメスタジオが独自の解釈で描く『スター・ウォーズ：ビジョンズ』。現在独占配信中のVolume 3において、堀澤麻衣子がエピソード「The Smuggler」(制作：TRIGGER／監督：大塚雅彦 音楽：大島ミチル)の劇伴歌唱で参加しています。





本作では、言葉を用いず感情を歌で表現する難易度の高い技法「ボカリーズ」を担当。各シーンの意図を丁寧に読み取り、登場人物の心の揺らぎを、声の使い分けによって「音色」として表現いたしました。言葉のない歌で物語を支える表現が、作品にどのような奥行きをもたらすのか、本作品の音楽を手がける作曲家 大島ミチル氏は堀澤の声について、「透明感とあたたかな深みを併せ持ち、作品の世界観を描く高い表現力がある」とコメントし、歌詞のある楽曲の歌唱に加え、「ボカリーズ」技法でも、国内外の数多くの作品に参加しております。





該当作品詳細ページ： Disney+『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume 3





3. 世界平和を祈り歌ってきた原点、オリジナル楽曲「宇宙からの贈り物」YouTube公開

「NEO UNIVERSE」東京公演より、堀澤麻衣子の楽曲「宇宙からの贈り物」をYouTubeにて公開いたしました。この公演は、日本神話＝古事記の理(ことわり)である「わたしはあなた、あなたはわたし」という調和の世界観をベースとし、人の在り方をわかりやすく口語ナレーションに脚本化。観客に知識を届けながらも、その世界観に沿った楽曲を、透明感あふれる歌声で表現。大人のエンターテイメントとして「学びと感動」が交差するこの公演は、早期にソールドアウトし、堀澤麻衣子の歌声の真髄を体験いただけるライブ映像です。

YouTube「宇宙からの贈り物」： https://youtu.be/zCTXpCLtiWo





堀澤麻衣子 主催ライブ NEO UNIVERSE 2023-2024





▼堀澤麻衣子からのメッセージ

歌は祈り。

世界平和を願い、祈ること。それが小さい頃から歌という表現でした。大切に歌ってきた楽曲をたぐり寄せると、その中で辿り着いた一つの概念が「わたしはあなた、あなたはわたし」。古事記の調和の世界観でもありました。





人の境目をほどき、相手の中に自分を見いだす感覚は、いまの時代にこそ大切にしたい視点だと感じています。現代は、世界で起きている戦争だけでなく、目の前の人との言い争いのような、小さな対立も日々積み重なり、小さな戦争が起きています。

「戦争のなかった時代は、人と人との境目がなく、物もみな共同で使っていた。その穏やかな泰平の祈りを、音の記憶として現代に蘇らせたい。」その想いを歌に託してきました。 長年温めてきた「シンプルで平和な世界観」をわかりやすく打ち出すために、企画・プロデュース、そして出演という形で、音楽舞台「NEO UNIVERSE」へと昇華させました。 作品における「歌」は、言葉を超えて感情の深いところへ届く重要なピース。これまで世界のさまざまな作品で、物語の核に寄り添いながら歌唱を積み重ねてきたプロセスは、表現者としての大きな財産になりました。 公開した『宇宙からの贈り物』は、人の繋がりが薄れていく現代で、命や幸せについて歌った曲です。この楽曲が、ふとしたきっかけで誰かの日常に安らぎを届け、心がほどける時間につながっていくことを祈っています。









▼堀澤麻衣子 プロフィール





堀澤麻衣子プロフィール





国立音楽大学声楽学科卒業後、イタリアでベルカント唱法、米国でゴスペルを学ぶ。セリーヌ・ディオン、ホイットニー・ヒューストンを手掛けたプロデューサー、スティーヴ・ドーフ氏に日本人として初めて声を見初められ、アルバム『Kindred Spirits - かけがえのないもの -』をハリウッドにて制作。2014年ヤマハミュージックコミュニケーションズよりメジャーデビュー、アルバムがAmazonニューエイジ部門1位となる。ブルーノート等でコンサートを行うほか、ニューヨークほか海外でも積極的に活動。また平和を祈願し「歌唱奉納」を、出雲大社など全国各地10箇所以上の神宮・神社で行う。





2023年、全国5ヶ所で日本神話「古事記」×音楽 体感型コンサートをプロデュース＆出演。2024年、医師による臨床実験の結果「医学的に癒しが証明された歌声」と報告され、ニューヨーク「NYC Summit Davos of Healthcare」にて国連関係者に歌唱。現在、世界中の作曲家と作品を制作し、オリジナル新曲「ALL WITH LOVE」を発売。国内外で音楽活動を行う。





過去に自身の声を失った経験から、古武術をベースに10年の歳月をかけて、独自開発の発声メソッドを開発。1日で、呼吸、身体の歪み、思考のクセを改善し2.5～3オクターブの声が出るようになる画期的なボイス＆メンタルトレーナーの第一人者としても知られ、シリーズ累計20万部のベストセラー作家の一面も持つ。





【堀澤麻衣子 歌唱映像作品】

▼NHK大河ドラマ

『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(2025年)

『麒麟がくる』(2020年)

▼世界配信作品

Netflix『THE DAYS』

Disney+『スター・ウォーズ：ビジョンズ』『ガンニバル』

▼映画

『シャンティーデイズ365日、幸せな呼吸』

『この本を盗む者は』

『KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV』

▼ゲーム

『Z・O・E』

▼アニメ

NHK Eテレ『アン・シャーリー』

TBS『交響詩篇エウレカセブン』ほか





