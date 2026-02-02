【選べる一皿♪食後の楽しみが増えました♪】充実の食べ放題が楽しめる『ニラックスブッフェ』一部コースにて「ハーゲンダッツ アイスクリーム」が登場！バニラ・ストロベリーのどちらか一皿をお選びいただけます！

ニラックス株式会社
～ お好きなものをお好きなだけ！～

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製から揚げ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクスイーツの『ソフトクリーム』や『クレープ』など、世代を超えて楽しめる『ニラックスブッフェ』。






ブッフェ料理以外にも、ご注文ごとに出来立てをご提供するオーダーメニューも魅力的なラインナップを取り揃えております！


オーダーメニューのご紹介



人気のネタを取り揃えた『飲茶』や『にぎり寿司』、肉の旨味が味わえる『ビーフステーキ』や、肉汁と12種類ブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』などがすべて食べ放題！



■ご提供コースはHPにてご確認をお願いいたします。









そして今回、食後の楽しみがプラス！



一部コースにて、濃厚な味わいのハーゲンダッツ アイスクリームが登場！


「バニラ」もしくは「ストロベリー」のどちらか一皿をお選びいただけます！



※ご提供コースは各店ごとに異なります。詳しくはHPにてご確認をよろしくお願いいたします。



ハーゲンダッツ バニラ

ハーゲンダッツ ストロベリー

ぜひこの機会に更にパワーアップした食べ放題を思う存分お楽しみください！


皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



=== 実施店舗のご紹介 ===
・グランブッフェ イオンモール盛岡南


　→予約サイト：https://x.gd/BMWex


・グランブッフェ イオンモール名取


　→予約サイト：https://x.gd/wwob0


・グランブッフェ イオンモール秋田


　→予約サイト：https://x.gd/Dlequ


・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原


　→予約サイト：https://x.gd/FfpoL


・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田


　→予約サイト：https://x.gd/Rexfu


・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉


　→予約サイト：https://x.gd/0Wbix


・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛


　→予約サイト：https://x.gd/NWZEL


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山


　→予約サイト：https://x.gd/steWq


・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク


　→予約サイト：https://x.gd/akpjH


・グランブッフェ アリオ橋本


　→予約サイト：https://x.gd/5FXIU


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター


　→予約サイト：https://x.gd/Vh40r


・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地


　→予約サイト：https://x.gd/SCN59


・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳


　→予約サイト：https://x.gd/AQH5w


・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北


　→予約サイト：https://x.gd/OqVbi


・グランブッフェ イオンモール伊丹


　→予約サイト：https://x.gd/cwXcz


・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中


　→予約サイト：https://x.gd/PxPe0


・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本


　→予約サイト：https://x.gd/QPoFj


・グランブッフェ イオンモール鹿児島


　→予約サイト：https://x.gd/vnuw7



=== 注意事項 ===


※画像はイメージです。


※ハーゲンダッツ アイスクリームは食べ放題ではございません。


※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。


※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務