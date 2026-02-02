【選べる一皿♪食後の楽しみが増えました♪】充実の食べ放題が楽しめる『ニラックスブッフェ』一部コースにて「ハーゲンダッツ アイスクリーム」が登場！バニラ・ストロベリーのどちらか一皿をお選びいただけます！

～ お好きなものをお好きなだけ！～

ニラックス株式会社ニラックスのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製から揚げ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクスイーツの『ソフトクリーム』や『クレープ』など、世代を超えて楽しめる『ニラックスブッフェ』。

ブッフェ料理以外にも、ご注文ごとに出来立てをご提供するオーダーメニューも魅力的なラインナップを取り揃えております！

オーダーメニューのご紹介

人気のネタを取り揃えた『飲茶』や『にぎり寿司』、肉の旨味が味わえる『ビーフステーキ』や、肉汁と12種類ブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』などがすべて食べ放題！

■ご提供コースはHPにてご確認をお願いいたします。

そして今回、食後の楽しみがプラス！

一部コースにて、濃厚な味わいのハーゲンダッツ アイスクリームが登場！

「バニラ」もしくは「ストロベリー」のどちらか一皿をお選びいただけます！

※ご提供コースは各店ごとに異なります。詳しくはHPにてご確認をよろしくお願いいたします。

ハーゲンダッツ バニラハーゲンダッツ ストロベリー

ぜひこの機会に更にパワーアップした食べ放題を思う存分お楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== 実施店舗のご紹介 ===

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

→予約サイト：https://x.gd/BMWex

・グランブッフェ イオンモール名取

→予約サイト：https://x.gd/wwob0

・グランブッフェ イオンモール秋田

→予約サイト：https://x.gd/Dlequ

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

→予約サイト：https://x.gd/FfpoL

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

→予約サイト：https://x.gd/Rexfu

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

→予約サイト：https://x.gd/0Wbix

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

→予約サイト：https://x.gd/NWZEL

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

→予約サイト：https://x.gd/steWq

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

→予約サイト：https://x.gd/akpjH

・グランブッフェ アリオ橋本

→予約サイト：https://x.gd/5FXIU

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

→予約サイト：https://x.gd/Vh40r

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

→予約サイト：https://x.gd/SCN59

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

→予約サイト：https://x.gd/AQH5w

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

→予約サイト：https://x.gd/OqVbi

・グランブッフェ イオンモール伊丹

→予約サイト：https://x.gd/cwXcz

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

→予約サイト：https://x.gd/PxPe0

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

→予約サイト：https://x.gd/QPoFj

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

→予約サイト：https://x.gd/vnuw7

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※ハーゲンダッツ アイスクリームは食べ放題ではございません。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務