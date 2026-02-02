【選べる一皿♪食後の楽しみが増えました♪】充実の食べ放題が楽しめる『ニラックスブッフェ』一部コースにて「ハーゲンダッツ アイスクリーム」が登場！バニラ・ストロベリーのどちらか一皿をお選びいただけます！
https://nilax.jp/
～ お好きなものをお好きなだけ！～
色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、店内仕込みでカラッとジューシーな『自家製から揚げ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクスイーツの『ソフトクリーム』や『クレープ』など、世代を超えて楽しめる『ニラックスブッフェ』。
ブッフェ料理以外にも、ご注文ごとに出来立てをご提供するオーダーメニューも魅力的なラインナップを取り揃えております！
オーダーメニューのご紹介
人気のネタを取り揃えた『飲茶』や『にぎり寿司』、肉の旨味が味わえる『ビーフステーキ』や、肉汁と12種類ブレンドした濃厚なチーズが溢れ出す『チーズインハンバーグ』などがすべて食べ放題！
■ご提供コースはHPにてご確認をお願いいたします。
そして今回、食後の楽しみがプラス！
一部コースにて、濃厚な味わいのハーゲンダッツ アイスクリームが登場！
「バニラ」もしくは「ストロベリー」のどちらか一皿をお選びいただけます！
※ご提供コースは各店ごとに異なります。詳しくはHPにてご確認をよろしくお願いいたします。
ハーゲンダッツ バニラ
ハーゲンダッツ ストロベリー
ぜひこの機会に更にパワーアップした食べ放題を思う存分お楽しみください！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== 実施店舗のご紹介 ===
・グランブッフェ イオンモール盛岡南
→予約サイト：https://x.gd/BMWex
・グランブッフェ イオンモール名取
→予約サイト：https://x.gd/wwob0
・グランブッフェ イオンモール秋田
→予約サイト：https://x.gd/Dlequ
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原
→予約サイト：https://x.gd/FfpoL
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
→予約サイト：https://x.gd/Rexfu
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
→予約サイト：https://x.gd/0Wbix
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛
→予約サイト：https://x.gd/NWZEL
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山
→予約サイト：https://x.gd/steWq
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
→予約サイト：https://x.gd/akpjH
・グランブッフェ アリオ橋本
→予約サイト：https://x.gd/5FXIU
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
→予約サイト：https://x.gd/Vh40r
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
→予約サイト：https://x.gd/SCN59
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
→予約サイト：https://x.gd/AQH5w
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
→予約サイト：https://x.gd/OqVbi
・グランブッフェ イオンモール伊丹
→予約サイト：https://x.gd/cwXcz
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
→予約サイト：https://x.gd/PxPe0
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
→予約サイト：https://x.gd/QPoFj
・グランブッフェ イオンモール鹿児島
→予約サイト：https://x.gd/vnuw7
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※ハーゲンダッツ アイスクリームは食べ放題ではございません。
※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。
※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務