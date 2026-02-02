グループ各社における執行役員就任および役職名変更のお知らせ

株式会社Hokanグループ

テクノロジーとソリューションとクリエイティビティによる三位一体の価値共創を通じ、Industry Contributor （業界の貢献者）を目指す株式会社Hokanグループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長グループCEO：小坂直之、以下：当社）は、当社における役職名変更および当社子会社である株式会社hokan（以下：hokan）における執行役員就任についてお知らせいたします。

hokanにおいては、執行役員代理店事業本部長として石野を、執行役員CTOとして新井を選任いたしました。

hokanは、保険業界向け顧客・契約管理システム「hokan(R)︎」を主軸とし、保険業務のデジタル化による業界の信頼性向上を推進すべく、複数のプロダクトを開発・提供しております。2026年6月1日に施行が予定されている改正保険業法の対応に向け、ガバナンスの強化等を目的に、業界内でのDXへの需要は一層高まっています。

そのような中、保険代理店業界に深い知見を持つ石野を新たにhokanの執行役員とすることで、顧客提供価値のさらなる向上を図るとともに、現執行役員の羽鳥を中心とする新規事業開発および新セグメント拡大との両立を加速してまいります。

また、新たに新井がhokanの執行役員CTOとして、hokanの全事業の技術面を統括し、横断的な技術戦略の策定および実行を担います。これにより、開発体制の強化と開発スピードおよび品質の向上を実現し、マルチプロダクト化を強力に推進してまいります。

また、新体制への移行に伴い、当社のミッションやカルチャー、グループ各社の事業内容、目指す未来について、より深くご理解いただくため、「Recruiting Deck（採用候補者向け会社紹介資料）」を全面的にアップデートいたしました。

今後も、新執行役員体制のもとで、さらなる組織拡大に注力してまいります。

■Recruiting Deckはこちら：https://speakerdeck.com/hokan/hokan-group-recruiting-deck

【グループ各社の役職変更】

新任執行役員の紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28337/table/167_1_7af3e5774989ef071a7b7ed1504abe3c.jpg?v=202602021021 ]株式会社hokan 執行役員代理店事業本部長 石野 太一（いしの たいち）のご紹介

【経歴】

新卒で大手生命保険会社に入社し、代理店へコンサル営業に従事。当該保険会社専属代理店の課題解決のため人材採用・育成、社内の営業管理体制構築、新たな顧客接点手段を創出。2021年9月にhokanへ入社後は、CSとしてプロ代理店・企業代理店を中心にシステム導入のコンサルティングを担当。代理店業務への深い理解を活かし、大型顧客の導入支援や、既存顧客における活用拡大・アップセルを通じてCS組織の成果創出に貢献。2025年2月にBusiness Div.のDiv.長として事業部門を牽引し、2026年2月にhokanの執行役員に就任。

【コメント】

このたび執行役員に就任いたしました石野です。

これまで弊社の事業を支えていただいた、ユーザーの保険代理店の皆様、パートナーの皆様、hokan社員の皆さんに改めて感謝申し上げます。

保険会社の勤務を経て2021年9月に入社以来、カスタマーサクセスとしてお客様と二人三脚で導入・活用を推進し、その後はマーケティングやセールス領域でも事業成長に取り組んでまいりました。

私のキャリアは一貫して保険代理店様に育て導いていただいたものであり、その恩返しと業界のアップデート、アップグレードにより一層尽力する所存でございます。

引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

株式会社hokan 執行役員CTO 新井 翔太（あらい しょうた）のご紹介

【経歴】

新卒でCAEソフトウェアの開発会社へ入社し、社内システムや業界向けWebシステム、クラウド上での解析サービスなどの開発・運用に6年間従事。

2021年にhokanへ入社後、テックリードとして主軸プロダクト「hokan(R)︎」および人事管理システム「hokan People」の開発を牽引し、プロダクトの品質向上と開発体制強化をリード。2024年8月にDeputy Headに就任し、エンジニア組織を牽引しながら新規事業開発にも従事。業務外での取り組みとして「生成AI時代のソフトウェア開発」を出版。2026年2月に技術戦略およびプロダクト技術基盤全般を統括するhokan執行役員に就任。

【コメント】

これまで当社が展開する複数のプロダクト開発を軸に、エンジニア組織の強化および新規事業の立ち上げを推進してまいりました。

今後は、プロダクトの信頼性・拡張性を一層高めるとともに、テクノロジーを中核とするテックカンパニーとしての競争力強化に取り組んでまいります。

グループCTOと連携しながら、中長期的な視点で技術基盤および開発組織の整備を進め、hokanの持続的な成長を支える役割を責任をもって担ってまいります。

また、生成AIの進展によりソフトウェア開発をはじめとするエンジニアリング領域全体が大きな転換期を迎える中、こうした変化を的確に捉え、AIを積極的に活用することで、プロダクト価値の最大化と開発生産性の向上の両立を実現してまいります。

なお当社では、ご祝辞、ご祝花等については、お心遣いに感謝しつつも謹んで辞退させていただきたく、ご理解のほどお願い申し上げます。

■株式会社Hokanグループの概要

「保険業界全体のアップデートとアップグレードを実現する」というミッションを掲げ、プロダクトを提供する株式会社hokanとソリューションを提供する株式会社CIEN、クリエイティビティ溢れるP2P（Peer to Peer）補償モデルや関連システムを提供するFrich株式会社からなる純粋持株会社です。デジタルテクノロジーの活用や包括的なソリューションの提供を通じて、保険に関わるすべての人を支え、保険業界を新たな時代へと牽引してまいります。

コーポレートサイト：https://hkn-group.jp/

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界に適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/

■株式会社CIENの概要

「価値と成果を拡張し、卓越させる」をミッションに掲げ、クラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」の開発・提供で得られた知見・ノウハウと、保険業界の専門知識を有するプロフェッショナル人材とを掛け合わせた独自のプロフェッショナルサービスを提供しております。CIENを通じて、保険業界におけるお客様の経営・事業・人材育成を一貫して支援し、新たな価値創出と持続的な成長の実現に貢献いたします。

コーポレートサイト：https://cien.group/

■Frich株式会社の概要

「創りたいをカタチに。」のミッションを掲げ、保険や公助によるカバーが難しい領域における補償設計サービスとその運営プラットフォームを提供しております。個人間でお金を拠出しあうP2P (Peer to Peer)型の補償づくりを得意とし、主にペットや自治体等の領域でニッチな補償づくりを支援しております。「補償の価値が、必要な人に正しく届く社会」の実現を加速していきたいと考えております。

コーポレートサイト：https://frich.co.jp/