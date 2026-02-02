株式会社バンダイナムコホールディングス、「LegalOn」を採用

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望）は、Bandai Namco’s Purpose「Fun for All into the Future」のもと、「夢・遊び・感動」でつながる未来を世界中のすべての人とともに創り続けることを目指しているバンダイナムコグループの持株会社である株式会社バンダイナムコホールディングス（本社：東京都港区、代表：代表取締役社長 浅古 有寿）に、法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」（ https://www.legalontech.com/jp/(https://www.legalontech.com/jp//?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260202) ）を導入いただいたことをお知らせします。





■「LegalOn」導入背景・選定理由

（１）導入背景・理由

バンダイナムコホールディングスでは、契約審査の効率化と品質向上を目的に、数年前より「LegalForce」を利用しておりました。今回の契約更新にあたり、後継サービスである「LegalOn」を含む複数の選択肢を総合的に検討いたしました。その結果、これまで蓄積してきた契約データやナレッジを円滑に引き継ぎつつ、拡充されたAI機能を活用できる点を高く評価し、さらなる生産性向上が期待できると判断し、導入を決定いたしました。





（２）今後期待すること

今後もタイムリーな法改正対応やひな形類型の拡充等に加え、LegalOn Technologiesが推進する生成AI技術がサービス機能としてより高度化・実装され、実務への活用範囲が広がっていくことを期待しております。特に、複雑化・多様化が進む契約審査において、生成AIによるレビュー精度の向上やナレッジ活用の発展、関連機能の強化が進むことで、業務効率化と品質向上に一層寄与いただけることを願っております。



■株式会社バンダイナムコホールディングスについて（ URL：https://www.bandainamco.co.jp/(https://www.bandainamco.co.jp/) ）- 会社名 ：株式会社バンダイナムコホールディングス- 代表者 ：代表取締役社長 浅古 有寿- 事業内容 ：バンダイナムコグループの中長期経営戦略の立案・遂行 グループ会社の事業戦略実行支援・事業活動の管理- 本社 ：〒108-0014 東京都港区芝5-37-8 バンダイナムコ未来研究所- 設立 ：2005年9月29日- 従業員数 ：連結11,345名（2025年3月末現在）- 資本金 ：100億円- 上場区分：東証プライム市場（証券コード：7832）■「LegalOn」について（ URL：https://www.legalontech.com/jp/(https://www.legalontech.com/jp//?utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=pr_20260202) ）

法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」は、`国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、法務起点で企業を成長させるサービスです。「LegalOn」に搭載されている法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」が、法務相談、マターマネジメント、リーガルリサーチ、契約書レビュー、契約書管理など、法務業務における煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポート。弁護士監修コンテンツや外部情報と連携しながら自律的に処理を行い、業務を行う中で自然とナレッジが蓄積される環境を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、法務特化型AIエージェント搭載のWorld Leading Legal AI「LegalOn」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年9月末時点で7,500社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



会社概要- 会社名 ：株式会社LegalOn Technologies- 代表者 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望- 事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発- 本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F- 設立 ：2017年4月- 資本金等：201.5億円（資本準備金等含）