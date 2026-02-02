株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行)は、2026年3月1日(日)～3月31日(火)の期間中、アトレ竹芝(タワー棟：東京都港区海岸1-10-30、シアター棟：東京都港区海岸1-10-45)にて、伊豆諸島・小笠原諸島の全11島と連携したコラボイベント「島を味わう Food Fest 2026」を開催します。3回目となる今回は、過去最多となる11島すべての食材・文化が集結。都心にいながら五感で島々を巡る、特別な1ヶ月を提供します。





キービジュアル





【イベント概要】

タイトル：島を味わう Food Fest 2026

場 所：アトレ竹芝( https://www.atre.co.jp/takeshiba/ )

期 間：2026年3月1日(日)～3月31日(火)

営業時間：11:00～22:00

※一部店舗の営業時間は異なります。





【イベント特設サイト： https://www.atre.co.jp/campaign/island/takeshiba/ 】





●過去最大規模！伊豆・小笠原諸島「全11島」との共演

これまでご好評いただいたコラボをさらにパワーアップし、今回は伊豆諸島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島)

および小笠原諸島(父島、母島)の全11島が参加します。各島の個性がアトレ竹芝のレストラン・ショップと融合します。





●各島の食材を使用した限定メニューや名産品を味わおう！

伊豆・小笠原諸島全11島の豊かな自然で育まれた食材や名産品を提供します。

コラボメニューの詳細についてはイベント特設サイトをご覧ください。

イベント特設サイト： https://www.atre.co.jp/campaign/island/takeshiba/





コラボメニュー(1)

コラボメニュー(2)

コラボメニュー(3)





●対象メニューをご注文で各島の豪華景品が当たる！

対象コラボメニューをご注文すると「各島の名産品詰合せセット」が抽選で当たるキャンペーンを実施します。

※応募期間：2026年3月1日(日)～3月31日(火)抽選の詳細についてはイベント特設サイトをご覧ください。

※写真は一例です。

イベント特設サイト： https://www.atre.co.jp/campaign/island/takeshiba/





各島の名産品詰合せセット一例





●各島の魅力や歴史を学べる展示ブースを展開！

伊豆・小笠原諸島の島々は温暖な気候で豊かな自然や美しい海が広がっており、東京のリゾート地とも言われています。各島の魅力や歴史への理解を深める展示を通じ、実際に島々を訪れるきっかけとなるようなブースを展開します。





【展示会場】アトレ竹芝 タワー棟1F イベントスペース

【期間】 2026年3月1日(日)～3月31日(火)

【時間】 11:00～22:00





島の写真の一例





●「第6回竹芝みなとフェスタ」を同時開催！

東京諸島から海外まで多くの「食や文化」が竹芝に集結！今年は港区所在の大使館ブースや、東京諸島の魅力を発信するマルシェや、アーティストによるステージなど多彩なコンテンツが満載です。竹芝から一足先に春をお届けします。





みなとフェスタビジュアル





【「第6回竹芝みなとフェスタ」概要】

会場：東京ポートシティ竹芝、ウォーターズ竹芝

日程：2026年3月14日(土)11:00～18:00(一部9:00～)

詳細：竹芝Marine-Gateway Minato協議会ホームページ

( https://takeshiba-marine-gateway.com/tmf2026 )





※詳細はイベントサイトよりご確認ください。

※天候等の状況により内容が一部変更になる場合があります。

※一部有料コンテンツ、事前申し込み制コンテンツがあります。





サステナビリティロゴ





■「アトレ竹芝」施設概要

施設名 ：アトレ竹芝

所在地 ：東京都港区海岸1-10-30

営業時間：11:00～22:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

詳細はアトレ竹芝のホームページをご確認ください。

階数 ：3階

店舗数 ：25ショップ(2026年2月2日現在)









■SC運営会社概要

名称 ： 株式会社アトレ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

恵比寿ネオナート6F

会社設立： 1990年4月2日

資本金 ： 16億3千万円

代表者 ： 高橋 弘行

※1「高」は「はしご高」が正式表記

事業内容： 駅ビルの管理および運営等

運営施設： アトレ恵比寿、アトレ川崎、

アトレ吉祥寺、アトレ上野 他