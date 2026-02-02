PeopleX、転職支援・採用支援を手がけるルーセントドアーズの全株式を取得

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：橘 大地、以下：当社）は、転職支援・採用支援を手がけるルーセントドアーズ株式会社（東京都港区、代表取締役：黒田 真行）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

グループ化の背景・目的

高齢化・人口減少のさらなる進行により社会的な問題が多数顕在化するとして「2030年問題」「2040年問題」が指摘されています。企業には、深刻な人手不足・採用難や人件費の高騰、事業運営への支障などが影響として及ぶことが予想されます。

その中で今後、AIが人の業務をサポートし、さらに労働力の一部を担うことが一つの解決策となります。またその際、人の採用・配置とAIの導入・活用を総合的に判断し、適切な戦略を立てていく知見も求められます。

こうした背景のもと、当社はこの度、ルーセントドアーズをグループに迎えました。

当社は、「地球上で働くすべての人への支援を通して成功に導く（ピープルサクセス）」をパーパスに掲げ、採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する総合ソリューションカンパニーです。対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」など、AIを活用したプロダクト開発・サービス運営を行っています。

ルーセントドアーズは、ミドル・シニア世代に特化した転職支援・キャリア相談のサービス、また、企業向けに採用支援サービス及び事業開発のコンサルティングを提供しています。「リクナビNEXT」編集長などを歴任し、30年以上転職サービスの企画・開発業務に関わっている代表・黒田氏のもと、豊富なノウハウとネットワークで幅広いサポートを行っています。

提携により双方の強みをかけ合わせ、大きな変革期にある労働市場に向けて、各サービスの向上と新たな価値の共創を進めます。ご支援先の皆さまに、より高い価値を提供できるよう、両社一丸となって邁進してまいります。

両社コメント

ルーセントドアーズ株式会社 代表取締役 黒田 真行（写真左）

労働力人口が大きく減少し、日本のGDPも低下していく可能性が高い中、AIを活用した労働力の補完が、今後の日本社会を支えていく上で極めて重要な鍵を握っています。その中で、PeopleX社のAIサービスはすでに実務に取り入れられ、その最先端を走っており、目指していること、取り組んでいることは、世の中に大きな影響を及ぼすと思っています。一方、私が1980年代から関わってきた人材サービス業においても、就業人口を増やすために取り組めることがまだまだあります。人が行うこととAIとのかけ算でできることが今後の重要なテーマであり、PeopleXのグループ企業として、ともに価値を生み出していきたいと考えています。

株式会社PeopleX 代表取締役 CEO 橘 大地（写真右）

日本の労働市場において、人材ビジネスは需給調整や就業支援など重要な役割を果たしてきました。そしてこれから、人手不足やAIの進化により大きな転換点を迎える中、サービスの高度化やキャリア支援の一層の拡充など、新たな展開が期待されます。その中で、長年のご経験をお持ちの黒田様、同社の皆さまとのご縁に恵まれたこと、心より嬉しく存じております。この度、ルーセントドアーズ社をグループに迎えたことで、転職支援・採用支援におけるAIの技術貢献、また、様々な知見のAIプロダクトへの反映を強力に進めることが可能となります。この相互作用により、日本社会の課題解決への貢献を高めていきたいと考えています。

ルーセントドアーズ株式会社 会社概要

法人名：ルーセントドアーズ株式会社

代表：黒田 真行

所在地：東京都港区虎ノ門2-5-5 ニュー虎ノ門ビル4階

事業概要：

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可番号 13-ユ-306850）

・中高年のためのキャリア相談プラットフォーム「Can will」（キャンウィル）の運営

・新規事業開発コンサルティング

・人材サービス会社向けコンサルティング

・就職・転職活動支援のための記事執筆、講演

・事業会社向け・人材採用コンサルティング（採用戦略立案、優秀人材の採用支援、採用ツールの制作）

・離職抑止のためのツール提供、コンサルティング、ほか

WEBサイト：https://lucentdoors.co.jp/

PeopleXのM&Aロールアップ戦略

当社では、主力事業の成長に加え、M&Aを活用したロールアップも積極的に検討し、非連続な成長による企業価値向上を目指しております。具体的には、大企業からスタートアップ企業までを対象とした、オフィスワーカー向け、特にエンジニア、デザイナー、ビジネスアーキテクトといったDX人材の人材紹介事業や、組織・人事コンサルティング、採用代行（PRO）サービス、人材派遣、求人広告代理店、人事向けシステム提供などの人事向けに事業を展開する企業をM&Aロールアップ戦略の重点領域と定めております。

PeopleXグループにジョインするメリットは下記の4点です。

1.法人営業及びマーケティングの強化

様々な職種をカバレッジした上で求人企業に対する法人営業を一本化することで、大手企業の人材需要に対して応えていくことができます。また、セールス&マーケティング費用の共通化により、規模の経済による高い利益率の確保が可能です。

2.投資の強化

当社の投資基準に従い、既存事業に対し更なる投資を行うことで更なる価値創出を行うことができます。共通のKPIフレームワークを活用することで、企業理念の実現に向けて人材支援、資金面での支援などを拡充していく方針です。

3.バックオフィス基盤の強化

人事、財務、税務、法務等のバックオフィス基盤、システム基盤、社員が活躍するオフィス基盤を共通化することによって、強靭なバックオフィス基盤の実現とコスト圧縮ができ、成長を支えながら利益率を向上させることが可能です。

4.PeopleXによるテクノロジーの活用とマネジメント体制

当社では生成AI・LLM等の最先端テクノロジーを積極的に開発、活用しており、従来まで人による業務が介在していたところを自動化することで高い利益率を実現していくことを強みとしております。また、当社マネジメント体制、育成体制の共通フレームワークを活用することで、今後日本を代表する企業規模まで共に成長していくことができます。

当社のM&A、事業提携にご関心のある方は、下記フォームよりお問い合わせください。

https://corp.peoplex.jp/contact

当社は、今後もピープルサクセス実現に向け、全国の企業の人事機能強化に向けて一貫した価値提供ができるよう各事業を推進してまいります。

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp