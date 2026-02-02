株式会社ケップル、新経営体制のお知らせ

株式会社ケップル

株式会社ケップル（本社：東京都港区、以下「当社」）は、2026年2月1日付で経営体制を刷新し、共同代表制を導入することをお知らせいたします。これにより、現・取締役CTOの山下 毅と現・執行役員の米安 隼人が代表取締役に就任いたします。

なお、これまで代表取締役を務めてきた神先 孝裕は、当社の持株会社である株式会社ケップルグループの代表として引き続きグループ全体の経営を担い、当社はより事業成長にフォーカスした経営体制へと移行いたします。

共同代表制を採用する狙い

当社は、創業以来、「KEPPLE DB」や「KEPPLE CRM」といったプロダクトサービスに加え、「オープンイノベーション支援」や「株価算定・デューデリジェンス」、「ファンド運営支援」などプロフェッショナルサービスの両輪で成長を遂げてまいりました。近年は、「M&A支援」「人材紹介」領域にも事業を拡大しております。

急速に変化する市場ニーズと競争環境の中、さらなる事業拡大と価値提供スピードの向上を図るべく、経営体制を強化することといたしました。共同代表制の採用により、技術・プロダクト開発と事業運営をそれぞれの専門性と強みを持つ2名のリーダーがリードし、これまで以上に機動的な経営運営を実現してまいります。

新任代表取締役のプロフィール及びコメント

代表取締役 山下 毅（やました つよし）

大学在学中よりフリーランスのエンジニアとして活動。2010年に法人化し、金融領域を中心に幅広い案件に携わる。2019年、株式会社ケップル取締役CTOに就任。エンジニアとデザイナーで構成される「KEPPLE CREATORS LAB」を立ち上げ、プロダクトの内製化を実現するとともに、情報システムをはじめとするコーポレート領域の一部を管掌。2026年2月、代表取締役に就任。

スタートアップを取り巻く環境が大きく変化する中で、ケップルとしてスタートアップエコシステムの発展にいかに貢献していくべきか、改めて検討してまいりました。資金調達環境の変化や市場の不確実性が高まる一方、スタートアップにはこれまで以上に迅速な意思決定と実行力が求められています。私たちもまた、支援のあり方を進化させ、より機動的に価値を届け続ける必要があると考えています。その一環として、このたび経営体制を刷新する運びとなりました。新体制においては、それぞれの事業を率いる私と米安が共同で代表に就任し、柔軟かつ迅速な意思決定を実現することで、スタートアップの挑戦を加速させ、新たなイノベーションを生み出す環境づくりに貢献してまいります。

代表取締役 米安 隼人（よねやす はやと）

KPMG FASのシニアマネージャーとして、上場会社やファンドのM&A・事業再構築案件に係るディールアドバイザリー業務に従事、それ以前は、デロイトトーマツにて、スタートアップ企業のIPO支援や監査業務、独立系ファームで企業再生コンサルティング等に携わり、15年以上のアドバイザリー経験を有する。2023年にケップルに参画し、2025年に執行役員に就任。スタートアップ領域の出資/資金調達やM&Aに係るアドバイザリー業務を統括。日経ビジネススクール「スタートアップ協業・CVC入門コース」講師。2026年2月、代表取締役に就任。公認会計士。

ケップルは、プロダクトとデータを軸に、スタートアップと事業会社の新たな価値創出を支援してきました。しかし、日本のスタートアップエコシステムには、成長の先にある出口戦略の選択肢や、資金循環の不足といった課題が依然として存在しています。ケップルでは、M&Aを、事業会社にとってオープンイノベーションをより一層推進する手段と位置づけるとともに、スタートアップにとっては中長期的な成長を見据えた出口戦略の選択肢として捉え、双方の課題に向き合いながら支援していきます。これまで培ってきたネットワークを基盤に、プロフェッショナルサービスとプロダクトの両輪で、資金循環を生み出し、エコシステム全体の発展により一層貢献していきたいと思います。

ケップルグループ代表取締役 神先 孝裕 コメント

今後は持株会社である株式会社ケップルグループの代表として、グループ全体の中長期的な成長を実現するための取り組みと経営基盤の強化に注力してまいります。

今回、株式会社ケップルの代表に就任する山下と米安は、それぞれ高い専門性を有するプロフェッショナルとして当社を牽引してきた信頼できるリーダーです。共同代表制のもと、より迅速な意思決定と社会に対する一層大きな価値創出が実現されるものと確信しています。グループ全体としては、引き続き新産業創出に貢献すべく、グローバルに挑戦を続けてまいります。

経営体制

代表取締役執行役員 山下 毅

代表取締役執行役員 米安 隼人

取締役執行役員 疋田 史生

取締役 神先 孝裕

株式会社ケップル(https://corp.kepple.co.jp/)について

ケップルは、「Create New Industries（世界に新たな産業を）」をミッションに掲げ、スタートアップエコシステムの発展に貢献するための様々な事業を推進しています。スタートアップと事業会社の双方に新たな成長機会を提供する「M&A支援」、企業とスタートアップの共創を包括的に支援する「オープンイノベーション支援」、スタートアップの採用などを支援する「スタートアップ支援」、ファンドの幅広いミドルバック業務をサポートする「ファンド運営支援」と事業展開は多岐に渡ります。今後はさらに、世界中のスタートアップ・投資家へと支援を広げてまいります。

株式会社ケップルの事業ラインナップ

M&A支援(https://corp.kepple.co.jp/ma-support)

スタートアップ支援で培った豊富な知見と幅広いネットワークを活かし、最適な株式/事業の譲渡・譲受・統合の実行を支援。挑戦者と継承者を結び、企業の持続的な価値創造を後押し。



オープンイノベーション支援(https://corp.kepple.co.jp/open-innovation)

株価算定・DDをはじめとしたアドバイザリー、独自のスタートアップデータベース「KEPPLE DB」を活用した探索支援、海外スタートアップとの協業支援など、企業のオープンイノベーション活動を包括的に支援。

スタートアップ支援(https://corp.kepple.co.jp/business#startup)

スタートアップ専門のキャリアアドバイザーや公認会計士、アナリストなど経験豊富なプロフェッショナルによるハイクラス人材の採用支援サービス「スタートアップスカウト」などを提供。

ファンド運営支援(https://corp.kepple.co.jp/business#fund)

ファンド決算を中心に資金・投資管理、投資家へのレポーティング等のファンド運営に関する幅広いミドルバック業務をサポート。

サービスについてのお問い合わせは、各サービスページまたはお問い合わせフォーム(https://corp.kepple.co.jp/contact)よりお願いいたします。