借主様向けサービスをリニューアル コンビニ決済（バーコード決済）など4つの新機能を追加しデザインを刷新

日本セーフティー株式会社

日本セーフティー株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役 大塚 孝之）は、NSグループの一員として、2026年2月4日より借主様向けサービスを機能強化してリニューアルいたします。本リニューアルでは、コンビニ決済（バーコード決済）機能をはじめとする4つの新機能を追加するとともに、ホーム画面のデザインをリニューアルし、借主様がオンライン上で手続き・情報確認を完結できる環境を実現します。また、管理会社様への問い合わせ削減と業務効率化にも寄与します。

■新たなサービスの概要

1. コンビニ決済機能（社内の表現では、バーコード決済）

2. 口座引落し金額の内訳表示（集金代行利用者向け）

3. 入金明細の確認機能

4. 領収書発行機能

5. ホーム画面のデザインリニューアル

これらの機能は問い合わせを不要にし、借主様がいつでも情報にアクセスできる環境を提供することで、利便性と安心感の向上を目指しています。

■開発の背景

近年、借主様から「支払い状況を簡単に確認したい」「問い合わせをせずに手続きを完結させたい」といったニーズが高まっています。

スマートフォンの普及やオンラインサービスの拡大により、日常的な手続きも“いつでも・どこでも”完結できる利便性が求められるようになりました。

一方、管理会社様においても、入金確認や領収書発行、支払い状況に関する問い合わせ対応などに多くの工数がかかり、業務負担の増加が課題となっていました。

特に、同様の内容に関する問い合わせが繰り返し発生することで、現場の業務効率化が求められていました。

こうした背景を受け、当社では借主様がオンライン上で各種情報を確認・手続きできる環境を整備しました。専門用語への補足説明や情報の見える化を進めることで、誰でも直感的に利用しやすいサービス設計を実現しています。

これにより、借主様の利便性向上に加え、管理会社様における問い合わせ件数の削減や業務効率化にもつながることが期待されます。

■サステナビリティ

本開発では、紙ベースからの電子化を推進し、業務プロセスのリードタイム短縮、紙資源削減による環境負荷低減、コスト削減による経営資源の最適化を実現しています。

当社は今後も借主様・管理会社様双方のニーズに応じたサービス改善を進め、家賃保証サービスのさらなる認知拡大と顧客満足度向上を目指してまいります。

【 会社概要 】

会社名：NSグループ株式会社 / 日本セーフティー株式会社

所在地：大阪府大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビルディング10階

代表者：代表取締役 大塚 孝之

URL：https://nsg-inc.co.jp/

事業内容：家賃保証サービス

本件に関するお問い合わせ先： NSグループ株式会社

pr@nihon-safety.co.jp