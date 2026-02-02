千葉県最後の秘境、リトリートの聖地奥房総、亀山湖畔に佇む温泉旅館、亀山温泉ホテル(代表：鴇田 英将)は自社ホームページ限定宿泊プラン「温泉ハイパフォーマンスゴルフプラン」を、2026年2月1日(日)より販売開始いたします。





渋滞を避けて最高のコンディションでゴルフ！！





【プラン詳細】

プラン名 ：温泉ハイパフォーマンスゴルフプラン

プラン内容 ：素泊まり前泊＋ゴルフ当日の客室休憩＆お食事がセットになった

1泊1食プラン

プラン詳細 ：【ゴルフ前日】

仕事終業後にご出発！

↓

22:00までに亀山温泉ホテルにチェックイン

※ご夕食の用意はございませんので、

お食事を済ませてからお越しください。

↓

温泉ご入浴、明日のゴルフに備えてリラックス、就寝。





【ゴルフ当日】

ゴルフ出発(朝食のご準備はございません)

↓

プレー終了後に当館に帰館、客室休憩

※外出中の客室清掃はありません。

↓

温泉ご入浴、ゴルフの疲れを存分に癒してください。

↓

18:00ご夕食、当館自慢のスタンダード会席料理に舌鼓。

↓

温泉ご入浴、アクアライン渋滞が収まるまで、

じっくり待ちましょう。

↓

21:00チェックアウト、空いた道中をスイスイとお帰りください。





プラン開始日： 2026年2月1日～

プランURL ： https://x.gd/XzELy

料金(税込) ： 22,000円～(1室/1名)※2名様より受付

ご予約方法 ： 亀山温泉ホテルHP限定宿泊プラン

「温泉ハイパフォーマンスゴルフプラン」からご予約ください。





当館自慢のチョコレート色の天然温泉





【メッセージ】

千葉にお出かけになる方が増える半面、お帰りの際のアクアライン渋滞(または館山道渋滞)のストレス緩和を課題に感じていました。時間をずらして温泉旅館で心もラクラク、身体もポカポカのゴルファーの為の宿泊プランをご用意しましたので、どうぞストレスフリーなゴルフ旅をお楽しみください！！









【亀山温泉ホテル】

千葉県最後の秘境・リトリートの聖地「奥房総」亀山湖畔に佇む温泉旅館、風光明媚な自然環境に囲まれた湯宿で周辺レジャー施設への観光拠点としても人気。ミキハウス子育て総研認定「ウェルカムベビーのお宿」として、小さなお子様連れのファミリーに人気の宿です。

亀山温泉ホテルURL： https://www.kameyamaonsen.jp/





亀山湖畔に佇む亀山温泉ホテル





【亀山温泉リトリート】

風光明媚な自然環境に囲まれた亀山温泉ホテル本館と、グランピング施設(glampark亀山温泉、リトリートグランピング千葉亀山)が選択できる自然体験型のリトリート。亀山湖畔でのヨガや森林浴、マインドフルネスの岩でのストレスケアなど、経験豊富なスタッフによる自然体験型のセラピープログラムを実施。企業社員のウェルネスを目的としたチームビルディング研修やリトリート研修の受け入れ実績も豊富。

亀山温泉リトリートURL： https://www.kameyamaonsen.jp/retreats/





奥房総の案内人、亀山温泉リトリート





【リトリートグランピング千葉亀山】

2023年5月にオープンしたリトリートをコンセプトにしたグランピング施設。6,000m2の広大な敷地にわずか6棟の「リトリートグランピング千葉亀山」は、千葉県初となる全棟に天然温泉風呂をご用意した高規格仕様のグランピング施設。愛犬同伴可能な開放感を感じるコクーンテント、直径7mの大空間が広がるドームテント、1日6組のみに許されたラグジュアリーなグランピングステイをお楽しみください。





リトリートグランピング千葉亀山





【千葉県奥房総】

千葉県最後の秘境、自然豊かな亀山湖や笹川渓谷などからなるリトリートの聖地、温泉宿や自然学校、グランピング事業者など、複数の事業者が豊かな自然環境の中での事業に関わっています。笹川の上流には清水渓流広場(濃溝の滝・亀岩の洞窟)があり、ハート形の洞窟画像がSNSで世界中に拡散、秘境スポットとして知られています。





奥房総モデルコース： https://maruchiba.jp/osusume/ninki/modelcourse/okubousyuhikyomeguri_01_01.html





濃溝の滝・亀岩の洞窟(きみつフォトバンク)





【施設概要】

所在地 ： 〒292-0523 千葉県君津市豊田65

公式サイト： https://www.kameyamaonsen.jp/

アクセス ： JR久留里線上総亀山駅・徒歩12分

圏央道木更津東I.Cより車で約30分

アクアライン高速バス・笹停留所より徒歩10分

藤林大橋停留所より徒歩5分

TEL ： 0439-39-2121