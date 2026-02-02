人気シューズブランド『KILLWINNER（キルウィナー）』新作2アイテム発売記念キャンペーン開催！

株式会社シックスティーパーセント

アジアの最新ファッションを発信するオンラインストア60%（シックスティーパーセント） にて、中国発の人気シューズブランド『KILLWINNER（キルウィナー） 』の新作2アイテム発売を記念した期間限定キャンペーンを開催いたします。

KILLWINNERは、トレンド性とスポーティーな履き心地を兼ね備えたデザインを特徴とし、K-POPアイドルの着用をきっかけに日本を含むアジア各国で注目を集めるシューズブランドです。ストリートとシティスタイルを融合させたデザインは、日常のコーディネートに程よいアクセントを加えてくれます。

今回のキャンペーンでは、新作シューズ2アイテムを対象に10% OFFセールを実施。

発売される新作は、いずれもKILLWINNERらしい存在感のあるデザインでラインナップされています。

さらに、キャンペーン期間中にKILLWINNERの商品をご購入いただいたお客様の中から、抽選でソックスをプレゼント！新作シューズと合わせて楽しめる、ファン必見の内容となっています。

■キャンペーン概要

・キャンペーン期間：2026年2月2日(月) 10:00 ～ 2月15日(日) 23:59

・セール内容：新商品 10% OFF

・対象商品：新作シューズ 2アイテム

※一部商品は2月4日以降の販売予定となります。

■ノベルティ情報

・ノベルティ内容：ソックス

・対象商品：全アイテム

注意事項

※本キャンペーン期間中にご購入いただいたお客様の中から抽選でプレゼントいたします。

※プレゼントは限定のため、なくなり次第終了となります。

※ノベルティは1商品につき1点のお渡しとなります。

》関連リンク

・ 販売URL：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202602-killwinner_elp

・ 日本公式 Instagram：https://www.instagram.com/killwinner.jp/

■株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

■60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP