売電収益の一部を福島県平田村の地域観光整備等に活用する取り組みを開始

株式会社 奥村組

株式会社奥村組（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：奥村 太加典）、四国電力株式会社（本社：香川県高松市、取締役社長 社長執行役員：宮本 喜弘）および岩堀建設工業株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：岩堀 和久）の３社が共同出資により設立した、木質バイオマス発電事業を行う平田バイオエナジー合同会社は、小売電気事業者である株式会社UPDATER（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）と連携し、平田村（所在地：福島県石川郡平田村）に売電収益の一部を寄付する取り組みを本年1月18日より開始しましたので、お知らせいたします。

寄付金は、地域の自然を肌で感じることのできる施設「ジュピアランドひらた」の整備や維持管理などに充てられる予定です。地域の観光資源などの整備・管理を通じて平田村の魅力を高め、地域経済の活性化に貢献したいと考えております。

わたしたちは、脱炭素社会実現に向けて、今後も再生可能エネルギーを活用した事業を積極的に推進するなど、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

