東京・銀座の上空に150台以上のクラシックポルシェが集結する！「LUFT TOKYO」3月14日（土）に東京高速道路KK線にて開催。チケット販売は2月2日（月）より開始！！

LUFT TOKYO実行委員会は、2026年3月14日（土）に空冷ポルシェに特化した展示イベント「LUFT TOKYO」を東京高速道路KK線の特設会場にて開催します。

（主催：株式会社三栄 企画運営：株式会社高田プロダクション 協賛：ポルシェ ジャパン、タグ・ホイヤー、グランツーリスモ 他）

一般入場チケットおよび先行入場チケット（10時から入場可能）が、本日2月2日（月）から発売されます。

東京・銀座の上空で開催されるクラシックポルシェの祭典

「ニッポンのポルシェ」をテーマに150台以上が集結！

1953年の初輸入以来、様々な場面で日本にも多大な影響を与えてきたポルシェの歴史を、都市における自動車専用道路のパイオニアとして60年以上にわたって活動してきた東京高速道路KK線と共に体感できる展示型イベントとなります。

会場には1964年の日本GPでスカイラインGTを圧倒した904GTS（写真中）、1968年日本GPで生沢徹がドライブした910（写真右）、“黒船”として80年代の国内耐久レースを席巻したISEKIポルシェ956（写真左）など「ポルシェ伝説」を築き上げた歴史的なレーシングカーやチューニングカーをはじめ、一般オーナーの愛車など150台以上の空冷ポルシェをディスプレイ。

来場者はKK線上で寛ぎながら、その姿を堪能することができます。

カリフォルニアで生まれた空冷ポルシェの祭典“ Luftgekühlt “が東京に上陸。日本のポルシェ・カルチャーを東京高速KK線上で再現します。

“ Luftgekühlt “は、アメリカ・カリフォルニアで生まれた空冷ポルシェに特化した展示型イベント。

今回、その10年以上におよぶ歴史上初めて日本で開催されるLUFT TOKYOは、 “ニッポンのポルシェ“をテーマに、70年以上にわたってポルシェと共に歩み、育んできた日本のポルシェカルチャーをLuftgekühltの世界観を通してより深く豊かに表現していきます。

東京の中心、銀座を眼下に臨むKK線で展開される、日本でしか見ることのできない貴重な空冷ポルシェたちの共演をお見逃しなく。

“ Luftgekühlt とは？

Luftgekühlt（ルフト・ゲクールト：ドイツ語で空冷の意）は、2014 年にアメリカ・カリフォルニア州で生まれた「空冷式エンジン世代」のポルシェ（1948年の356世代から、1998年頃の993世代までのモデル）を題材としたカーカルチャーのイベントです。

その創設者は、ル・マン24 時間レースで2度のクラス優勝経験をもつポルシェ・ワークスドライバーのパトリック・ロングと、南カリフォルニアを拠点とするクリエイティブディレクター、ハワード・イデルソン。現在は著名なCM ディレクターでレーサーでもあるジェフ・ツワートなど、ポルシェコミュニティにおいて世界的な影響力をもつメンバーたちが運営に加わり、アメリカはもちろん、近年はヨーロッパを舞台としたイベントも開催するなど、その規模は年を追うごとに進化・発展を遂げています。

今回、日本で初めて開催されるLUFT TOKYOは雑誌モーターヘッド、MH箱根ヒルクライム、MHヒルクライム真庭速祭などを立ち上げた高田興平（Takapro Inc.）がLuftgekühltとタッグを組み、本家のエッセンス、雰囲気を踏襲しながらも、世界的に見ても深い歴史と文化をもつ日本独自のポルシェ・カルチャーを発信する展示型イベントです。

1959年以来、都市型自動車専用道路のパイオニアとして親しまれ2025年4月にその役目を終えた東京高速道路KK線は、LUFT TOKYOを象徴する絶好の舞台となります。

今イベントでの注目は、スターカーとして登場する1968年日本GPで生沢徹がドライブした910を筆頭とする、日本のレースシーンを彩った博物館級のレーシング・ポルシェたち。また昭和の大スターである高倉健が所有していた356Aカブリオレや、2025年に開催されたヨーロッパ最大のカスタムカーショー” ULTRACE ”で最優秀賞に選ばれた MADLANE 935MLなど、日本のストリート・カルチャーを象徴する新旧様々なモデルも出場。さらに一般ユーザーの空冷モデルも多数集結し、東京の中心である銀座を臨む

KK線上でポルシェを思い思いのスタイルで楽しめる1日となります。

【開催概要】

名称 ：LUFT TOKYO

主催 ：株式会社 三栄（Luftgekühlt とイベントパートナーシップ締結）

企画運営 ：株式会社 高田プロダクション

協賛 ：ポルシェ ジャパン、タグ・ホイヤー、グランツーリスモ、 他

場所 ：東京高速道路KK線 特設会場

開催日 ：3月14日（土）

会場アクセス：東京高速道路（KK線）銀座入口（紺屋ビル）

（電車をご利用の場合）

東京メトロ 有楽町線 銀座一丁目駅

3番・4番出口：徒歩 約1分

JR山手線・京浜東北線 有楽町駅

京橋口：徒歩 約5分

東京メトロ 銀座線 京橋駅

3番出口：徒歩 約4分

東京メトロ 銀座線・日比谷線・丸ノ内線 銀座駅

A13出口（松屋銀座）：徒歩 約7分

JR 東京駅

八重洲南口：徒歩 約10分

（バスをご利用の場合）

「有楽町駅前」または「京橋二丁目」が便利です。

都営バス「京橋二丁目」停留所：徒歩 約4分

都営バス「有楽町駅前」停留所：徒歩 約6分

イベント会場入場時間：10:00（先行入場チケット）

12:00（一般入場チケット／学生チケット）

イベント開催時間：10:00～19:00 ※一般入場は12:00～19:00

【チケット販売情報】

チケット販売窓口：三栄チケットサービス

チケットに関しては、LUFT TOKYOサイト内

EVENT ADMISSION TICKETS(イベントチケット)よりご購入ください。

https://lufttokyo.com (https://lufttokyo.com)

・定員に達し次第、販売を終了いたします。

・チケットはすべて、電子チケットによる事前販売となります。

・紙のチケット（実券）の販売・発券はございません。

【入場チケット】

- 先行入場チケット 8,800円 10:00～19:00 入場 ※300枚限定- 一般入場チケット 5,500円 12:00～19:00 入場- 学生チケット 2,750円 12:00～19:00 入場

・小学生以下のご入場は無料です（保護者の同伴が必要です）

・チケットの転売は固くお断りいたします。

・ペット同伴でのご入場はご遠慮ください

運営事務局：LUFT TOKYO運営事務局

問い合わせ：03-5835-4786（PR WORKS内／平日11:00～17:00まで）

info@ lufttokyo.com

電子チケット発売期間：2026年2月2日（火）10:00～3月14日（土）17:59まで

規定人数に達し次第、販売を終了します。

詳細：https://lufttokyo.com(https://lufttokyo.com/)