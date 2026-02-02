【ゴッパ合同会社】クラファン達成率2,400%を突破！耐熱800℃、4層構造「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」2026年2月2日よりAmazonで一般販売開始

ゴッパ合同会社

ゴッパ合同会社（所在地：東京都中央区、代表：九鬼 隆則）は、「毎日持ち歩く防災」をコンセプトにクラウドファンディングの先行販売において目標達成率2,400%を記録したプロジェクトを正式に商品化。耐熱800℃の4層構造で炎と熱、煙の拡散を抑える「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース（型番：EG-FR18S）」を2026年2月2日よりAmazonにて一般販売を開始いたします。

モバイルバッテリー用 燃えにくいケース（EG-FR18S）

■ 開発背景

リチウムイオン電池搭載製品は、不具合や劣化をきっかけに発煙・発火へ至る可能性があるため注意が必要です。東京消防庁の公開情報では、令和5年中の用途別火災状況において「モバイルバッテリー」が最多となっています。※1

こうした状況を受け、「万一」への備えを“特別な防災”ではなく“毎日の持ち物”として自然に取り入れられることを目指し、「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース」を開発しました。

■ 製品特徴

本製品は、モバイルバッテリー等の発熱・発火など万一の事故による被害の抑制を目的とした、毎日持ち歩ける防災対策アイテムです。外層にシリコンコートとガラス繊維布、内層にガラス繊維布とアルミ箔を重ねた4層構造により炎や熱の拡散を抑える設計を採用し、最大800℃の耐熱性能を備えています。

「毎日持ち歩く防災」をテーマに、普段使いを意識したこれまでにないスタイリッシュなデザインと、手に取りやすいサイズ感を両立。肌触りの良いシリコンコートには撥水機能を持たせ、カラーは3色を用意しました。さらに、洗練された縫製により、防災対策アイテムとしてだけでなく、ガジェットポーチや保管用の難燃性ケースとしても幅広く活用できます。

■ モバイルバッテリー用 燃えにくいケース（EG-FR18S）

ブラックグレーグリーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166435/table/11_1_6f91870ebfa399035adff47e22696fd5.jpg?v=202602021021 ]

■ 製品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166435/table/11_2_9857a21a787b5788568dc328b0d1c6a0.jpg?v=202602021021 ]

■ Amazonストアページ

【耐熱800℃】モバイルバッテリー 燃えにくい(難燃)ケース

ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHYFCMN8

グレー：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHYG65QH

グリーン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHYP3XBM

■ 出典

※1：東京消防庁「リチウムイオン電池搭載製品からの出火が過去最多～充電中以外の火災にも注意！～」報道発表資料（令和6年7月12日）。令和5年の数値は速報値。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/content/000042919.pdf