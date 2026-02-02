【福島県白河市へ初進出】県内最大級の介護福祉事業、新たな地域で放課後等デイサービスを2月に開所。

株式会社善用堂メディカルケア

福島県内で20拠点の福祉・介護事業を展開する株式会社善用堂メディカルケア（本社：福島県郡山市、代表取締役：山本 忠臣）は、2026年2月1日、白河市初進出となる放課後等デイサービス「わくわく子供ひろば白河」をオープンいたします。

本施設は、弊社が掲げる「会社の力を善用し、お子様からお年寄りまで、健康で活気ある地域社会をつくる」という理念を体現する、白河エリアにおける障害児支援の新たな基点となります。

■ 20拠点の節目に「白河市」へ初進出する背景

株式会社善用堂メディカルケアは、これまで郡山市や須賀川市を中心に、県内最大規模の包括的支援体制を築いてまいりました。その中でも放課後等デイサービス「わくわく子供ひろば」を郡山市、須賀川市、本宮市内で10箇所運営しております。これまでの経験、ノウハウを駆使して今回20拠点目となる節目に白河市へ進出するのは、地域の垣根を越え、福島県全域で「ライフステージが変わっても、信頼関係が途切れない福祉」を提供するためです。

障害を持つ方々にとって、環境の変化は大きな負担となります。弊社は児童発達支援と放課後等デイサービスに始まり就労、居住、そして将来の介護までをグループ内で一貫して提供できる体制を整えており、白河市においても、お子様の成長を一生涯にわたって支え続けるパートナーを目指します。

■ 「善用堂メディカルケア」の強みと特徴

「一生涯」を見据えたシームレスな支援： 療育から就労、さらには郡山市で唯一展開している「共生型施設（高齢者通所介護と生活介護）」を活かした将来に至るまで、一括してサポート。一法人で完結するため、長期的な信頼関係に基づいた切れ目のない支援が可能です。

専門職による「個性」に寄り添う環境： チラシやパンフレット等のデザイン経験者や専門職を起用し、施設設計から日々の活動までしっかりと連携。利用者の特性に合わせたピンポイントな支援を実施し、個々の可能性を最大限に引き出す空間と機会を提供します。

地域社会への善用と還元： 「会社の力を善用する」という理念に基づき、毎月、郡山市・須賀川市へ寄付を継続しています。白河エリアにおいても、事業を通じて地域に貢献し、活気ある社会づくりに尽力します。

世代を育む「実習生受け入れ」と研修体制： 弊社では教育・福祉の未来を担う学生を積極的に支援しており、直近では東京学芸大学の学生による実習を受け入れるなど行い、現場での実践的な学びの場を提供しています。また目白大学の伊藤助教と協力し、専門的な知見に基づく「スーパービジョン」や、事業所ごとの月例研修を実施。外部の力を積極的に取り入れることで、支援の質を愚直に追求し続ける組織体制を構築しています。

■ 代表メッセージ：福島の福祉の未来に力を尽くす

「20拠点の開設は、私たちの挑戦の通過点に過ぎません。徹底した社員教育を通じてサービスの質を高め続け、スタッフ一人ひとりが『福島の福祉を支える』という誇りを持てる環境を作ります。白河市の皆様に愛され、必要とされる施設となれるよう、全力を尽くしてまいります。」

（代表取締役：山本 忠臣）

今後は事業規模が大きくなる中で、「社員の教育、研修制度の充実化」により力をいれることで、更に福島県の福祉に力を尽くしてまいりますので、引き続きよろしくお願いします。

わくわく子供ひろば白河

【新施設概要】

施設名 わくわく子供ひろば白河

事業内容 児童発達支援＆放課後等デイサービス

郵便番号 〒961-0941

住所 福島県白河市寺小路9-5

開設日 2026年2月1日

電話 0248-21-9031

FAX 0248-21-9031

営業時間 9:00~18:00



【会社概要】

社名： 株式会社善用堂メディカルケア

代表者： 代表取締役 山本 忠臣

所在地： 〒963-0101 福島県郡山市安積町日出山字神明下41-1 ジュネスビクトリア100号

事業内容： 児童発達支援、放課後等デイサービス、就労継続支援B型、生活介護、共同生活援助（グループホーム）、地域密着型通所介護等

公式サイト： https://zenyodo-medicalcare.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社善用堂メディカルケア 担当：木下

電話：0249-73-7045 E-mail：zenyodo.roumu@gmail.com