MUTT Motorcycles 空冷モデルファイナル購入サポートキャンペーン実施のご案内

ピーシーアイ株式会社- MUTT Motorcycles 空冷モデル（250cc）の新車購入が対象- アクセサリーやアパレルなどの購入費用として最大77,000円分（税込）をサポート- キャンペーン期間は2026年2月7日(土)から2026年8月31日(月)まで

マットモーターサイクルズの日本正規代理店「マットモーターサイクルズジャパン(総輸入発売元：ピーシーアイ株式会社 代表取締役社長 高橋一穂)」はMUTT Motorcycles 空冷モデルファイナル購入サポートキャンペーンの実施をご案内いたします。

本キャンペーンは2026年2月7日(土)より2026年8月31日(月)までにMUTT Motorcyclesの新車をご成約の上、期間内に車両新規登録が完了したお客様に対して、アクセサリーやアパレルなどの購入費用として77,000円（税込）分をサポートします。

MUTT Motorcycles 正規販売店で購入出来るアイテムであればアイテム・ブランドを問わずあなただけの MUTT LIFE を楽しむための費用としてご利用いただけます。

【 キャンペーン概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39665/table/131_1_f3606cd43cfcf7f15cf928de9931411c.jpg?v=202602021021 ]

