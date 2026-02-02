【新経営体制】INDUSTRIAL-X、取締役CFOに米村 雅孝が就任 ～IPO準備および財務戦略の強化を加速させ、産業構造変革を牽引する経営基盤を確立～

株式会社INDUSTRIAL-X

データドリブン経営による企業変革を支援する株式会社INDUSTRIAL-X（本社：東京都港区、代表取締役CEO：八子 知礼、以下当社）は、2026年1月28日開催の定時株主総会および取締役会において、執行役員 財務経理部長を務めていた米村 雅孝が、新たに取締役CFO（Chief Financial Officer / 最高財務責任者）に就任したことをお知らせいたします。 なお、前任の鈴木 吾朗は、同日付けで取締役CFOを退任し、財務顧問に就任いたしました。

新任取締役CFO（2026年1月28日付）

氏名：米村 雅孝（よねむら まさたか）

新役職：取締役CFO（兼 財務経理部長）

旧役職：執行役員 財務経理部長

退任取締役（2026年1月28日付）

氏名：鈴木 吾朗（すずき ごろう）

新役職：財務顧問

旧役職：取締役CFO

就任の背景

当社は、「デジタルとアナログの融合で日本の産業構造を変革する」というミッションの実現に向け、伴走型DX推進支援および「Xtrategy(R)」「Resource Cloud(R)」などのクラウド事業を展開しております。2024年にはシリーズBラウンドでの資金調達を実施するなど、事業成長を加速させてまいりました。米村は2024年6月に当社に参画以来、執行役員として財務経理部門を管掌し、IPO（新規株式公開）を見据えた管理体制の構築や月次決算の早期化、内部統制の強化を推進してまいりました。 この度、米村を取締役CFOに選任することで、経営の意思決定における財務視点をより強化し、IPO準備の加速および、中長期的な企業価値向上に向けた財務戦略の実行を強力に推進してまいります

代表取締役CEO八子知礼のコメント

創業期より財務基盤の構築や資金調達に多大な貢献をしていただいた鈴木吾朗氏に心より感謝しております。鈴木氏は創業2年目のまだ少人数だった当社において、財務面のみならず卓越したコミュニケーション能力でカルチャー形成にも深く寄与していただきました。今日の磐石な財務基盤があるのは、鈴木氏の貢献があってこそのものです。引き続き財務顧問として当社の成長に対して大所高所より助言をいただきたいと考えています。

新たに取締役CFOに就任する米村は、参画以来、当社のフェーズに合わせたガバナンス強化と財務オペレーションの改善において、卓越したリーダーシップを発揮してきました。IPOフェーズのCFOを複数社で歴任した彼の知見が経営ボードに加わることは、当社が「産業構造を変革するプラットフォームカンパニー」として次のステージへ飛躍するために不可欠であると確信しています。新体制のもと、一層の事業成長とガバナンスの両立を目指してまいります。

取締役CFO 米村 雅孝 プロフィール

慶應義塾大学商学部卒。財務経理部門での経験を積んだのち、IPOフェーズのCFOとして複数社を歴任。VC調達後のベンチャーから上場企業まで、また、IT、メーカー、不動産金融、輸入専門商社、食品、教育などの幅広い業種に携わり、上場廃止、上場達成を数回経験。職務範囲も財務・経理・経営企画に限らずコーポレート全般において実務を担いつつ、組織体制の構築にも従事。2024年6月に株式会社INDUSTRIAL-X参画。

株式会社INDUSTRIAL-X

代表者：八子 知礼

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目25-31 愛宕山PREX 11F

概 要：データドリブン経営による企業変革を支援しています。DXやAIの導入・推進に必要なリソースを、最適かつワンストップで提供し、企業・団体・自治体などの次世代型事業への構造転換をスピーディに実現できる環境を提供しています。企業変革のためのコンサルティングやBPO等の個別ハンズオン支援に加えて、デジタルを活用した変革のためのオンライン型支援サービスも展開しており、データとテクノロジーを軸に持続可能な経営変革を実現します。

URL：https://industrial-x.jp/

【関連サービス】

「工場現場AI化丸ごとPACK」

工場の設備と人材の稼働状況を3ヶ月で包括的にデータ化し、AIエージェント基盤（Dify）を活用し、工場内のパソコンでAIアプリやAIエージェントを自由に作成・カスタマイズできます。既存のOT/IoTセンサから、AIがデータを自社工場の特性に応じて分析し現場担当者の課題解決や業務改善に役立つインサイトを得られるサービスを提供しています。お客様データによるAIの追加学習は行わず、外部にデータを保存しないなど、厳格なセキュリティポリシーを遵守しており、安全な導入環境を実現します。

「紙からAIジャンプPACK」

うるるBPO社との連携により、10年分30万枚の紙帳票をわずか1ヶ月でセキュアに正確なテキストデータ化を行うと同時に現業務のSaaS化を支援することで、業務特化型AIエージェント化までを一気に実現するサービスを提供しています。

「Xtrategy(R)」（エクストラテジー）

経営者や経営企画部、企業の経営を支援する方々が決算資料や中期経営計画などをアップロードするだけで、経営戦略策定のための分析を瞬時に自動出力するサービスです。分析にはPESTEL分析、5FORCES分析、課題マップ、ロードマップなどが含まれます。

URL：https://xtrategy.jp/

「InduStudy(R)」（インダスタディ）

法人営業や士業、コンサル業、自治体職員など、B2Bビジネスに携わる方々が業界を理解するためのレポートを簡単なキーワードの入力で自動出力するサービスです。知りたい業界の業務プロセス、代表的な課題、デジタル化の観点などを出力します。

URL：https://industudy.jp/

「DX plus(R)」（ディーエックスプラス）

DX推進者、DXコンサルタントが、企業の組織全体の課題を構造的に理解し、そして、目的に合わせて最適なソリューションを検討・導入するための、DXプロジェクト企画支援サービスツールです。特許登録済み。

URL：https://dxplus.resource-cloud.jp/login

「Resource Cloud(R)」（リソースクラウド）

DXを実現するための様々な商材(リソース)をオンラインで調達可能とするDXソリューションカタログサービスです。変革に必要なDXソリューションやノウハウをサービスとして提供します。

URL：https://resource-cloud.jp/

「DVCS(R)（デジタルバリューチェーンスキル）講座」

DX推進に必要な戦略策定、業務への実装、IT知識の網羅的な習得ができるeラーニングコンテンツです。デジタル活用による業務と事業の変革をリードできるビジネスパーソンの育成が可能となります。

URL：https://learning.industrial-x.jp/dvcs/