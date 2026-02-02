みずほ銀行にて無配当変額個人年金保険（年金原資保証・Ｖ型）販売名称『セキュアフライト』の販売を開始

Ｔ&Ｄフィナンシャル生命保険株式会社

Ｔ＆Ｄ保険グループのＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社（社長：森中 哉也、以下「当社」）は、2026年2月2日より、株式会社みずほ銀行（頭取：加藤 勝彦）において、『無配当変額個人年金保険（年金原資保証・Ｖ型）販売名称「セキュアフライト」』の販売を開始しますのでお知らせいたします。

「セキュアフライト」は、一時払保険料の全部を特別勘定で運用し、運用期間満了となる10年後に年金原資について基本保険金額（一時払保険料相当額）を100％最低保証することで、「成長への期待」と「元本割れへの不安軽減」を両立させた変額個人年金保険です。市場環境に応じて投資比率の調整を行なう運用手法を採用し、シンプルな設計でありながら、安定性と成長性のバランスを兼ね備えています。

今後も引き続き、お客さまの視点に立ち、お客さまにとって魅力的な商品・サービスの提供に努めてまいります。

１．販売商品

無配当変額個人年金保険（年金原資保証・Ｖ型）

販売名称『セキュアフライト』

２．販売開始日

2026 年２月２日

＜本商品の主な特徴＞

Point１：年金原資保証

・運用期間満了時に年金原資は基本保険金額（一時払保険料相当額）を100％最低保証

Point２：運用期間と受取方法

・運用期間は10年。運用期間満了後は年金として受け取れます

Point３：特別勘定

・運用期間中は、一時払保険料の全部を特別勘定で運用します

※商品概要等につきましては、こちらをご参照ください。

https://www.tdf-life.co.jp/newsrelease/pdf/202602021.pdf