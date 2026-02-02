WSC Sports、ターゲット型スポンサーシップ活性化を強化するため Partnerbriteを買収

W.S.C. Sports Technologies Ltd.

本買収により、WSC Sports のプラットフォームにスポンサーシップ活性化レイヤーが加わり、権利保有者はファンとのエンゲージメントをより深化させ、ブランドパートナーに対して一層高い価値を提供できるようになります。

AIを活用したスポーツコンテンツ自動化のグローバルリーダーであるWSC Sportsは、ターゲット型キャンペーンを通じてファンエンゲージメントを実現するデジタル・スポンサーシップ活性化プラットフォーム、Partnerbrite（パートナーブライト）の買収を発表しました。

本買収により、WSC Sports のプラットフォームはキャンペーン実行およびオーディエンス活性化の機能を拡張。権利保有者のファンデータを共有することなく、スポンサーシップの企画・実行・効果測定を可能にします。

近年、ブランドはスポンサーシップ活性化においても、他のデジタルメディアチャネルと同等の柔軟性、透明性、説明責任を求めるようになっています。Partnerbriteの買収により、WSC Sportsはこうした期待に応えるためのインフラを提供します。

Partnerbriteは、WSC Sportsのプラットフォームにキャンペーン実行レイヤーを追加し、権利保有者が手動でキャンペーンを管理することなく、スポンサーシップを大規模に活性化できる環境を実現します。セルフサービス型ツールを通じて、スポンサーや代理店はファンオーディエンスと直接エンゲージすることが可能となり、リアルタイムのスポーツモーメント、自動化されたコンテンツ制作、オーディエンス活性化を結ぶ統合ワークフローが構築されます。これにより、権利保有者の運用負荷を軽減すると同時に、デジタルチャネル全体で、よりパーソナライズされ、インパクトのあるスポンサーシップキャンペーンを実現します。

WSC Sports のCEO兼共同創業者であるダニエル・シックマンは次のように述べています。

「スポーツファンの熱狂は感情と即時性によって生まれますが、そのエンゲージメントを商業的な成果へと結びつけることは、これまで常に課題でした。Partnerbrite を WSC Sports のエコシステムに迎え入れることで、私たちは権利保有者とブランドに明確な実行の道筋を提供します。両社が一体となることで、計画・実行・測定が可能な、確かなファンエンゲージメントを実現します。」

今回の統合により、両社の既存顧客は、AIによるスポーツコンテンツ自動生成と高精度なターゲティングを結ぶ統合ワークフローを活用できるようになります。これにより、スポーツモーメントに本来内在する商業的価値を解放し、ブランドパートナーに対して新しく、かつ高いインパクトを持つ活性化施策を提供することが可能となります。

Partnerbrite の共同創業者兼マネージング・ディレクターであるニック・ロックウッドは次のようにコメントしています。

「Partnerbriteは、スポンサーシップを現代化するために生まれました。WSC Sportsへの参画は、そのミッションを加速させるものです。世界最高水準のコンテンツテクノロジーと活性化機能を組み合わせることで、権利保有者には大きな追加収益の創出を、ブランドには“最も重要な瞬間”にファンとつながる手段を提供します。」

Partnerbriteのチームは WSC Sportsに加わり、スポンサーシップ活性化、ファーストパーティデータ、スポーツコンテンツのマネタイズに関する豊富な専門知識を提供します。なお、Partnerbrite は引き続き既存のブランド名で事業を継続します。

本買収により、WSC Sportsは、スポーツコンテンツ、ファンオーディエンス、スポンサーシップ活性化をデジタルエコシステム全体で結びつけるプラットフォームとしての地位をさらに強化します。

Partnerbrite（パートナーブライト）について

Partnerbriteは、従来型スポンサーシップと新しいデジタルの世界とのギャップを埋める必要性から誕生しました。本社をロンドンに構え、メルボルンおよびニューヨークにも拠点を有しています。同社のプラットフォームは、スポンサーシップを実際のマーケティング活動へと昇華させ、ブランドが数百万人規模のファンと直接つながることを可能にします。

Partnerbriteは、リバプール、クリケット・オーストラリア、トッテナム・ホットスパー、エヴァートンFC、AEG、ウィリアムズF1、サンフランシスコ・49ers など、世界有数のスポーツ組織を支援しています。

WSC Sportsについて

WSC Sports は、AIを活用したスポーツコンテンツテクノロジーのパイオニアとして、NBA、ESPN、YouTube TV、ラ・リーガをはじめとする650以上のスポーツ組織が、AIによって最適化されたスポーツコンテンツ体験を通じてファンとつながることを支援しています。同社のプラットフォームは、コンテンツの制作・管理・配信を自動化し、権利保有者がリーチを拡大し、ファンベースを成長させ、さまざまなプラットフォームにおける収益機会を創出することを可能にします。

詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。

https://info.wsc-sports.com/wsc-sports-jpn/