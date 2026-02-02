【３社共催・無料セミナー】2026年は絶対損をしない！集客・LP・CRMの損をなくすD2C戦略セミナー

CRAVIA株式会社

「ファンってどう巻き込めばいいの？」

「年始に立てた施策、このまま続けて本当に大丈夫かな…。」

2026年、早くも2か月が過ぎようとする中で、ふと不安を感じていないでしょうか。

2026年のD2C（ネット通販）は、「やったかどうか」ではなく「積み上がるかどうか」で差がつきます。

本セミナーでは、2月という“見直しのタイミング”だからこそ知っておきたい損をしないD2Cのためのマーケティングの設計図を3社共催で解説します！

【イベント概要】

●こんな方におすすめ！

【プログラム】

【パネリスト紹介】

- 開催日 2026年2月18日（水）- 時間 13:00～14:15- 開催形式 オンライン開催（※Zoom利用）- 視聴形式 Zoom- 会費 無料- スピーカー松田 一彦（株式会社ファンコミュニケーションズ）佐野 泰典（売れるネット広告社株式会社）中江 和喜（CRAVIA株式会社）- 年始に立てたマーケ施策、このままでいいか迷っている方- 集客や広告は動いているのに、成果が積み上がらない方- 売上が続く設計を今のうちに整えたい方- 初回だけでなくリピート購入の割合を増やしたい方- 第1章 「増えない集客」で損をしない！ 株式会社ファンコミュニケーションズ アフィリエイト運用NG診断その場で分かる失敗回避の“４要素”- 第2章 「売れない・儲からないネット広告」で損をしない！ 売れるネット広告社株式会社 ネット広告の費用対効果を100%以上(儲かる状態)にしつつ、新規ユーザーを獲得するノウハウ- 第3章 「続かない関係」で損をしない！ CRAVIA株式会社 「継続」する顧客を生み出す！顧客をアンバサダーに育てる極意松田 一彦

株式会社ファンコミュニケーションズ

新卒でJR系交通広告を取り扱う広告代理店に勤務後、2006年より株式会社ファンコミュニケーションズへ入社。

主力のアフィリエイトサービス「A8.net」において、新規広告主の導入支援やプランニングを担当。

現在は営業現場とチームマネジメントの両面をリードし、これまでに1,200社以上の広告主導入を支援。

EC事業をはじめとする幅広い企業の事業成長に貢献している。

佐野 泰典

売れるネット広告社株式会社

成城大学卒業後、大手印刷企業に入社、営業に従事。

2015年、WEBマーケティング支援企業に入社。法人営業、マーケティング、カスタマーサポート、経営企画を経験。

2016年、同社の倒産をきっかけに独立。個人事業主としての活動と並行して、DRM/O2Oマーケティングを駆使したベンチャー企業の創業に役員として参画。1年目にして年商5億円の企業に成長させる。

2022年、売れるネット広告社に入社。

中江 和喜

CRAVIA株式会社

グランドキャニオン大学卒業後、エンターテインメントテック企業に入社。

興行におけるスポンサー営業、カスタマーサポート業務、外国人タレントの通訳およびアテンド業務を担当。その後、株式会社インフルエンサーZに入社し、SNSマーケティング業務に従事。現在は株式会社CRAVIAにて、TikTok Shopの営業担当として活動。

■お申し込みはこちらから

詳細・お申し込み :https://www.a8.net/ec/webinar/?event_id=20260218&utm_medium=alliance&utm_source=cravia&utm_campaign=20260218_webinar

■CRAVIAについて

『個の力を最大化し、“小さな経済”を成長させる』をミッションに、ブランドの熱心なファンを「アンバサダー」と定義し、ファン育成・活性化を通じて製品/サービスのマーケティング活動を推進する、アンバサダーマーケティング事業を展開しています。

URL： https://cravia.jp/

<本案件に関するお問い合わせ先>

CRAVIA株式会社

担当：沖谷

E-mail：info@cravia.jp

Tel：03-6435-7130