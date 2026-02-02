【３社共催・無料セミナー】2026年は絶対損をしない！集客・LP・CRMの損をなくすD2C戦略セミナー
「ファンってどう巻き込めばいいの？」
「年始に立てた施策、このまま続けて本当に大丈夫かな…。」
2026年、早くも2か月が過ぎようとする中で、ふと不安を感じていないでしょうか。
2026年のD2C（ネット通販）は、「やったかどうか」ではなく「積み上がるかどうか」で差がつきます。
本セミナーでは、2月という“見直しのタイミング”だからこそ知っておきたい損をしないD2Cのためのマーケティングの設計図を3社共催で解説します！
【イベント概要】
- 開催日 2026年2月18日（水）
- 時間 13:00～14:15
- 開催形式 オンライン開催（※Zoom利用）
- 視聴形式 Zoom
- 会費 無料
- スピーカー
松田 一彦（株式会社ファンコミュニケーションズ）
佐野 泰典（売れるネット広告社株式会社）
中江 和喜（CRAVIA株式会社）
●こんな方におすすめ！
- 年始に立てたマーケ施策、このままでいいか迷っている方
- 集客や広告は動いているのに、成果が積み上がらない方
- 売上が続く設計を今のうちに整えたい方
- 初回だけでなくリピート購入の割合を増やしたい方
【プログラム】
- 第1章 「増えない集客」で損をしない！ 株式会社ファンコミュニケーションズ アフィリエイト運用NG診断その場で分かる失敗回避の“４要素”
- 第2章 「売れない・儲からないネット広告」で損をしない！ 売れるネット広告社株式会社 ネット広告の費用対効果を100%以上(儲かる状態)にしつつ、新規ユーザーを獲得するノウハウ
- 第3章 「続かない関係」で損をしない！ CRAVIA株式会社 「継続」する顧客を生み出す！顧客をアンバサダーに育てる極意
【パネリスト紹介】
松田 一彦
株式会社ファンコミュニケーションズ
新卒でJR系交通広告を取り扱う広告代理店に勤務後、2006年より株式会社ファンコミュニケーションズへ入社。
主力のアフィリエイトサービス「A8.net」において、新規広告主の導入支援やプランニングを担当。
現在は営業現場とチームマネジメントの両面をリードし、これまでに1,200社以上の広告主導入を支援。
EC事業をはじめとする幅広い企業の事業成長に貢献している。
佐野 泰典
売れるネット広告社株式会社
成城大学卒業後、大手印刷企業に入社、営業に従事。
2015年、WEBマーケティング支援企業に入社。法人営業、マーケティング、カスタマーサポート、経営企画を経験。
2016年、同社の倒産をきっかけに独立。個人事業主としての活動と並行して、DRM/O2Oマーケティングを駆使したベンチャー企業の創業に役員として参画。1年目にして年商5億円の企業に成長させる。
2022年、売れるネット広告社に入社。
中江 和喜
CRAVIA株式会社
グランドキャニオン大学卒業後、エンターテインメントテック企業に入社。
興行におけるスポンサー営業、カスタマーサポート業務、外国人タレントの通訳およびアテンド業務を担当。その後、株式会社インフルエンサーZに入社し、SNSマーケティング業務に従事。現在は株式会社CRAVIAにて、TikTok Shopの営業担当として活動。
■お申し込みはこちらから
詳細・お申し込み :
https://www.a8.net/ec/webinar/?event_id=20260218&utm_medium=alliance&utm_source=cravia&utm_campaign=20260218_webinar
■CRAVIAについて
『個の力を最大化し、“小さな経済”を成長させる』をミッションに、ブランドの熱心なファンを「アンバサダー」と定義し、ファン育成・活性化を通じて製品/サービスのマーケティング活動を推進する、アンバサダーマーケティング事業を展開しています。
URL： https://cravia.jp/
<本案件に関するお問い合わせ先>
CRAVIA株式会社
担当：沖谷
E-mail：info@cravia.jp
Tel：03-6435-7130