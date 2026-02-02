MUTT Motorcycles DRK-01プレミアムライドキャンペーン実施のご案内

ピーシーアイ株式会社- MUTT Motorcycles DRK-01（250cc）の新車購入が対象- アクセサリーやアパレルなどの購入費用として最大110,000円分（税込）をサポート- キャンペーン期間は2026年2月7日(土)から2026年8月31日(月)まで

マットモーターサイクルズの日本正規代理店「マットモーターサイクルズジャパン(総輸入発売元：ピーシーアイ株式会社 代表取締役社長 高橋一穂)」はMUTT Motorcycles DRK-01プレミアムライドキャンペーンの実施をご案内いたします。

本キャンペーンは2026年2月7日(土)より2026年8月31日(月)の期間中、全国の MUTT Motorcycles 正規販売店にてMUTT Motorcyclesの対象モデル（新車）をご成約の上、期間内に車両新規登録が完了したお客様に対して、アクセサリーやアパレルなどの購入費用として110,000円（税込）分をサポートします。

MUTT Motorcycles 正規販売店で購入出来るアイテムであればアイテム・ブランドを問わずあなただけの MUTT LIFE を楽しむための費用としてご利用いただけます。

【 キャンペーン概要 】

