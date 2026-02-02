美容業界のIPマーケティング変革へ。ONLYPRODUCTS株式会社、「OEM BANK」の新キャラクターIPを公開

ONLYPRODUCTS株式会社

ONLYPRODUCTS株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目13－18、代表取締役：言美友宏）は、自社サービス「OEM BANK」のブランドアイデンティティを強化するため、新たにオリジナルIPを策定・公開したことをお知らせいたします。

「モノ」が溢れかえる現代において、単なるロゴや機能性の提示ではなく、物語や世界観を通じた「体験価値」の提供がブランドの成否を分けます。

日本が誇るキャラクター文化を背景に、美容師がデザインを手がけた独自のIPを展開することで、美容業界におけるOEMの新たな第一歩を提示します。

新ロゴ策定の背景・目的

近年、アパレル業界では、高級ブランドとアニメキャラクターとの異業種コラボレーションが活発です。

このコラボレーションはプロモーションの枠を超え、消費者がブランドの物語や世界観を「体験」として身にまとう形へと進化しています。

また、日本は世界屈指の「キャラクター大国」です。

企業が自社キャラクターを育成し、ブランドを物語る戦略資産として活用する試みが増える中、以下の目的で新IPを策定しました。

◼︎新IP策定の目的

・「キャラクター＝ブランド」の定着

・自分のブランドを作るハードルを下げ、第一歩を後押しする象徴とする

・溢れる商品の中で埋もれないための、ブランドの独自性と文化を創出する

新ロゴのデザインコンセプト

今回のIPは、サービスの核心である「水」と「美容」の現場から着想を得ています。

水にこだわるOEMメーカーとして、泡や淡いブルーで核となる「水」を表現。

二匹のうさぎがシャンプーし合う姿には、メーカーとサロンが寄り添い、共に価値を生み出すOEMの在り方を込めました。

親しみやすさと信頼感を両立したロゴデザインです。

デザインを担当したのは、第一線で活躍する現役トップスタイリストであり、デザイナーのKousei Tomita氏。

現場を知る人間だからこそ描ける、リアリティと親しみやすさが共存するビジュアルとなっています。

現役トップスタイリスト・デザイナー：Kousei Tomita（Instagramはこちら(https://www.instagram.com/scene__tomita?igsh=MWNoa2tocGw5dzBnOQ%3D%3D)）

今後の展望

・グローバル展開の際の象徴として活用

・IPを軸とした、コンセプトサロンのプロデュース

・美容師がIPを通じて繋がり、新たなビジネスモデルを生む土壌作り

日本の製品は世界的に高く評価されていますが、機能性だけでは埋もれがちです。

このIPを製品に冠することで、言語の壁を超えた認知を獲得します。

海外市場において、「このキャラクターがついている製品は、日本のスタイリストの製品である」という印として展開し、日本のOEM製品の海外進出をバックアップします。

また、施術（技術）の提供に加え、キャラクターを通じた独自の顧客体験を提供するモデルサロンを展開。

より強力な実績を創出していきます。

「美容師が作ったIP」であることにこだわり、美容師が「髪を切る」こと以外でも収益や価値を生むことを証明します。

代表者コメント

Stay Ahead. Create What's Next.

～一歩、先へ。次は何をなす！？～

あえて業界がやったことのない「IPによる展開」に挑戦することで、美容室の新たな取り組みのモデルケースを作りたいと考えています。

現在のマーケットには、良い商品や質の高いものが溢れかえっています。

その中で今、求められているのは「モノの質」以上に「美容師が手がける製品であるという価値」です。

美容室は現在、小さなコミュニティ化していますが、施術以外にキャッシュポイントが少ないという課題を抱えています。

我々は、このIPを「埋もれないためのきっかけ」や「ここでしかできない体験価値」のツールとして提供します。

このキャラクターが、美容室の新たな可能性を切り拓く旗印になると確信しています。

OEMBANKについて

『OEMBANK』は現場を知り尽くした美容師が立ち上げるオリジナルブランドを、企画・ファイナンス・マーケティング・出口戦略(M&A)までをワンストップでプロデュースする唯一無二のサービスです。

美容室事業を柱とした展開モデルと事業展開、そして働く美容師のキャリアパスの悩みを消耗ではなく資産になるビジネスモデルで解決に導きます。

「美容室の売上を上げたいが、何から始めればいいかわからない」という美容室の悩みを解決します。

会社概要・問い合わせ先

【会社概要】

ONLYPRODUCTS株式会社

所在地：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目13－18

代表取締役：言美 友宏

公式サイト：https://onlyproducts.jp/

OEM BANK特設サイト：https://www.oem-bank.co.jp/(https://oem-bank.co.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/only_products.co.ltd/

【本件に関する問い合わせ先】

ONLYPRODUCTS株式会社 広報

E-Mail：gombi0301@onlyproducts.jp

TEL：072-927-4530