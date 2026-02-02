人材不足で広がる“放射線治療の格差”に挑むAI ー東北ニュービジネス大賞でインパクトスタートアップ大賞をアイラトが受賞！

アイラト株式会社

AI技術による放射線治療計画支援ソフトウェアの開発・事業化を行うアイラト株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：木村 祐利、角谷 倫之）は、2026年1月28日に開催された「第31回東北ニュービジネス大賞」で「インパクトスタートアップ大賞」を受賞したことをお知らせします。

東北ニュービジネス大賞は、東北地域で新規性や独自性・革新性のある事業を展開し、地域活性化に寄与する企業や団体、社会起業家などを表彰する制度です。今回の受賞は、「誰もが世界最高水準の放射線治療を受けられる社会を目指して」という当社の思いと、実際の取り組みが高く評価されたものです。

社会課題

現在、日本では2人に1人が生涯のどこかでがんと診断され、高齢化の影響でがんの患者数は今後さらに増えると予想されています。がん治療には手術・薬物療法・放射線治療の3大治療がありますが、放射線治療は身体への負担が少なく、高い治療効果が得られるため、高齢化社会において特に重要な役割を担います。

しかし国内では、放射線治療を行う医療施設が限られ、専門医師の人材不足が課題となっています。特に高度な治療効果が期待される強度変調放射線治療（IMRT）は、従来は治療計画の作成に6時間以上を要し、専門スタッフへの負担や作業の多さ、医師の経験によって治療精度が異なることが普及の妨げとなっていました。

アイラトの取り組み

アイラトは、放射線治療の中でも最も重要なプロセスである治療計画の革新に取り組んできました。患者、医療従事者、それぞれの立場に寄り添いながら、医療の質と持続性を高め、放射線治療の現場における複雑な課題を、AI の力で根本から見直します。

<社会へのインパクト>

審査員からのコメント

- 増加するがん患者への対応：AI を活用した放射線治療計画支援ソフトウェアにより、限られた医療資源でより多くの患者へ高度な治療を届けることが可能になります。- 医療従事者の負担軽減：開発した AI による放射線治療計画支援ソフトウェアは、従来6時間以上かかっていた治療計画の作成時間を約30分に短縮し、治療計画の均質化と効率化を実現します。これにより医療従事者の作業負担を軽減します。- 治療精度の向上：AI が標準化された放射線治療計画を提示することで、医療施設間の治療成績の差を縮小し、患者はどこにいても高水準の治療を受けられるようになります。

『世界の最先端AIを活用した放射線治療研究を着実に事業化へとつなげているアイラトですが、今後、薬事承認を経て第一号機を上梓していくと聞いています。

今回あえて「インパクトスタートアップ賞」として選定したのは、これからが本当の意味で世界的・社会的なインパクトを日本を超えて世界に届けていくであろう存在だからという理由です。ぜひ放射線治療、がん治療の新しい時代を切り開いていくことを期待しています。』

アイラト代表 角谷倫之コメント

『このような栄えある賞を賜り、誠にありがとうございます。我々の社名である「AiRato」には、AI（人工知能）、放射線治療（Radiation therapy）、そして東北（Tohoku）から医療の未来を切り拓く、という想いを込めています。

放射線治療は手術、抗がん剤治療と並ぶがん治療の三大治療の一つとして重要な役割を担っていますが、医療機関ごとの経験差による治療品質のばらつきや、治療計画作成に多大な時間を要することなどの課題がある他、放射線治療専門医の不足により、高度な治療技術を十分に全国へ届けられないという構造的な問題も顕在化しています。

そこでアイラトではAIによる放射線治療計画作成ソフトウェアを開発。従来約6時間を要していた治療計画作成時間を約30分まで短縮し、治療経験が豊富な医療機関と同等水準の品質を実現できる段階に到達しています。今回の受賞を励みに、東北のみならず世界中のがん患者に、質の高い放射線治療を届けてまいります。』

今後の展望

アイラトは、今回の受賞を励みにさらなる技術開発を進めます。AI による放射線治療計画支援ソフトウェアを国内外の医療機関に広く展開し、高水準の放射線治療を誰でも受けられる社会の実現に向けて取り組んでいきます。

【東北ニュービジネス大賞について】

東北ニュービジネス大賞は、一般社団法人東北ニュービジネス協議会が主催する表彰制度で、新しい商品・サービスや製造方法、提供方法、経営手法などに新規性や革新性が見られる事業を展開し、東北地域のニュービジネスの発展と地域活性化に寄与すると期待される企業や団体に授与されます。審査では事業の新規性や将来性、起業家精神などが総合的に評価され、受賞企業には事業成長を後押しする支援機会が提供されます。





【アイラト株式会社について】

がん治療の現場を知る医療従事者・研究者が集い、AI技術によってがん治療の未来を変えるために立ち上げた医療革新を行う企業です。がん治療の1つ、放射線治療の現場課題を起点に臨床現場で実際に使われ続ける医療AIプロダクトの開発・提供を行っています。

放射線治療計画という高度な専門性が求められる領域において、医療の質と現場の持続性を支えることを目指しています。

社名：アイラト株式会社

所在地

本社：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1

仙台オフィス：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40 T-Biz

東京オフィス：東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー16階

代表取締役：木村祐利、角谷倫之

設立：2022年3月

事業内容：AIを活用した放射線治療計画支援ソフトウェアの開発および提供

アイラト株式会社公式サイト(https://airato.jp)