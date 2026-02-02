デジタル証券（ST）における「アセットの多様化」はどこまで進むのか― VC・PEファンドのST化を実現した野村・SBIの最新事例から読み解く商品設計と市場展望
N.Avenue株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：神本侑季、運営メディア：NADA NEWS）は、2026年2月18日（水）17:00より、オンラインセミナー
「デジタル証券（ST）における『アセットの多様化』はどこまで進むのか ― VC・PEファンドを含む最新事例から読み解く商品設計と今後の市場」を開催いたします。
https://peatix.com/event/4831109/
■ ST市場は「次のフェーズ」へ
デジタル証券（ST）市場は、不動産STを中心に一定の普及段階を経て、現在はアセットクラスの多様化が本格的な論点となっています。
本セミナーでは、
- VC／PEファンドをST化する際の設計上の論点
- 既存の金融商品とSTの違い
- 発行体・アセットマネージャーが検討すべきポイント
- 今後ST化が進むと見られるアセット領域
などについて、証券会社・インフラ事業者双方の視点から掘り下げます。
■ ST初心者にもわかりやすい構成
特別ゲストとして 菊川怜氏 を迎え、「STの基礎パート」を設けることで、
これまでSTに直接関わってこなかった
- 事業会社
- アセットマネジメント事業者
- 金融・不動産関連事業者
の方にも理解しやすい構成としています。
ST市場の最新動向を俯瞰的に把握し、自社戦略・情報収集の起点としていただくことを目的としたオンラインセミナーです。
https://peatix.com/event/4831109/
■ 開催概要
イベント名：
デジタル証券（ST）における「アセットの多様化」はどこまで進むのか
― VC・PEファンドを含む最新事例から読み解く商品設計と今後の市場
日時：2026年2月18日（水）17:00～19:00
形式：オンライン配信（Zoomウェビナー）
参加費：無料
主催：N.Avenue株式会社（NADA NEWS）
協賛：株式会社BOOSTRY
■ プログラム（予定） 特別セッション
特別セッション
菊川 怜 氏
BOOSTRY 平井 数磨 氏
メインセッション
SBI証券 松村一也 様
野村ホールディングス 坂本 祥太 氏
MC
NADA NEWS / N.Avenue株式会社 神本 侑季
■ 登壇者プロフィール（一部抜粋）
株式会社BOOSTRY 代表取締役 CEO 平井 数磨 氏
2007年に野村證券株式会社に入社し、約15年間にわたり営業および人事での実務経験を積む。
2023年より株式会社BOOSTRYの取締役に就任し、2025年4月より代表取締役CEOに就任。
ブロックチェーン技術を活用した次世代の金融インフラ構築に取り組み、
セキュリティ・トークンやデジタル資産を活用した資本市場の革新を推進。
野村ホールディングス株式会社 デジタル・アセット推進室 ヴァイス・プレジデント セキュリティ・トークン・グループ・リーダー
坂本 祥太 氏
野村證券入社後、営業部門（現：ウェルス・マネジメント部門）での一般投資家向け営業、
ホールセール部門（インベストメント・バンキング 不動産・REITセクター）での投資銀行業務を経て、
2019年より未来共創カンパニー（現：デジタル・カンパニー）にてセキュリティ・トークン・ビジネスの企画・開発・推進を担当。
株式会社SBI証券執行役員 商品企画部上席部長 松村一也 氏
1997年三洋証券入社。1998年ユニバーサル証券（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券）入社、
リテール営業等を経て姫路支店長、商品マーケティング部長、金融市場営業第二部長を歴任。
2022年SBI証券入社、執行役員金融商品推進部長、
現在は商品企画部上席部長として主にデジタル証券の新商品開発を担う。
特別ゲスト 菊川 怜 氏
MC：NADA NEWS / N.Avenue 代表取締役社長 神本侑季
■ 申込・詳細
※注意事項
運営会社について
会社名：N.Avenue株式会社
所在地：東京都港区
設立日：2018年11月28日
代表者：神本 侑季
事業内容：次世代金融・経済に関する情報サービスの提供
URL：https://navenue.jp/
「NADA NEWS（ナダ・ニュース）」について
NADA NEWSは、Web3およびデジタル資産に特化した国内最大級のニュースメディアです。2019年から運営したグローバルメディアCoinDesk公式日本版「CoinDesk JAPAN」を前身とし、2025年末にリブランディング。国内外のネットワークと編集部の独自取材による正確かつ中立な報道を通じ、未来を切り拓く投資家やビジネスパーソンから信頼されるメディアとして、独自のポジションを構築しています。
URL：https://www.nadanews.com/