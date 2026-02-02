【外壁塗装のWeb集客をSEOで強化】神戸の外壁塗装会社の丸太工房、グッドラフと連携しデジタル集客基盤を刷新

株式会社グッドラフ

兵庫県神戸市を中心に外壁塗装・屋根塗装を手掛ける丸太工房（本社：兵庫県神戸市、代表：丸太智行）は、このたび 株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：小巻 正継）と連携し、SEO対策を軸としたWeb集客強化プロジェクトを開始いたしました。

本取り組みでは、外壁塗装の専門知識を分かりやすく伝えるコンテンツ制作やサイト内部のSEO最適化を実施し、「地域の方が安心して相談できる塗装業者」としての認知向上と、安定した検索流入の獲得を目指します。

■ 背景：外壁塗装市場で高まる“情報信頼性”の重要性

外壁塗装・屋根塗装の検討者は、施工の品質や費用の妥当性、塗料選びなどをWebで比較検討するケースが増えています。

一方で、検索結果には不正確な情報や広告サイトが多く、ユーザーが“信頼できる業者を見つけにくい”という課題が存在します。

丸太工房は職人直営の高品質な施工を強みとしていますが、

「正しい専門知識をWebでも提供し、地域の方に安心して選んでもらいたい」

という想いから、SEO戦略とコンテンツ設計によるWeb強化が必要とされていました。

■ 取り組みの概要：SEO × 専門コンテンツで地域の指名検索を強化

本プロジェクトではグッドラフがSEO対策を中心に以下の施策を実施します。

【1】SEO内部対策の強化

タイトル／メタディスクリプション最適化

見出し構造の整理（H1～H3）

内部リンク導線の設計

サイト速度改善

E-E-A-T強化（専門性・経験・権威性・信頼性）

外壁塗装ジャンルで重要な“塗料名・症状名・費用系キーワード”の検索意図を精査し、最適なSEO設計を行います。

【2】専門性の高い外壁塗装コンテンツの制作

劣化症状（ひび割れ／チョーキング／色あせ等）の原因と対策

塗料の種類（シリコン／フッ素／無機／遮熱／断熱）と選び方

費用相場・見積もりの仕組み

施工の流れ・施工品質の見極め方

失敗しない業者選びのポイント

ユーザーが最も検索する“悩みごと起点の検索意図”に対応した記事構造で制作し、長期的な検索流入を狙います。

【3】地域×外壁塗装のローカルSEO強化

「神戸市 外壁塗装」「三木市 屋根塗装」「雨漏り修繕 神戸」など、地域名を含むキーワード群を重点強化

Googleビジネスプロフィール（MEO）の運用改善

地域施工事例の体系的な掲載

口コミ導線の最適化

地域密着型ビジネスにおいて最重要となる“近隣ユーザーからの確実な流入”を設計します。

■ 株式会社グッドラフ 代表取締役 小巻 正継 コメント

「外壁塗装は専門性の高い業種であり、検索ユーザーは“信頼できる情報提供”を強く求めています。

今回の取り組みでは、丸太工房様の長年の技術力・施工品質を正しく伝え、地域で“最も相談しやすい塗装店”として選ばれるWeb基盤の構築を目指しています。

SEO対策とコンテンツ戦略により、長期的な安定集客につながる支援を続けてまいります。」

■ 丸太工房について

丸太工房は、神戸市北区を拠点に外壁塗装・屋根塗装・防水工事を手がける地域密着の専門会社です。完全自社施工にこだわり、一級塗装技能士をはじめとした熟練職人が高品質な仕上がりを提供しています。創業以来、丁寧な診断と確かな技術で安心できる住まいづくりをサポートし、神戸・三木・三田エリアで多くの施工実績を積み重ねている信頼性の高い塗装会社です。

会社名：丸太工房

所在地：兵庫県神戸市北区山田町原野西脇山1-3

事業内容：外壁塗装・屋根塗装・防水工事・リフォーム業全般

URL：https://marutakobo.com/

■ 会社概要（グッドラフ）

株式会社グッドラフ（Good Laugh Inc.）は、兵庫県神戸市を拠点とするWeb制作・Web集客支援会社です。ホームページ制作、ランディングページ（LP）制作、SEO対策、広告運用、マーケティング戦略、DX支援まで幅広く手がけ、企業のブランド力向上と集客力強化を総合的にサポートします。成果を重視したワンストップのWeb戦略を提供し、制作後の運用や改善にも伴走するスタイルです。

会社は2022年設立で、採用支援やデジタルサイネージ導入なども行っています。

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮706

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドラフ

TEL：078-451-5966

MAIL：info@goodlaugh.co.jp