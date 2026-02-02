Modern Standard、ハイクラス物件専用の不動産コンシェルジュサービス「THE MODERN（ザ・モダン）」提供開始

株式会社Modern Standard

株式会社GA technologies［GAテクノロジーズ］（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口 ⿓、証券コード：3491）のグループ会社である、株式会社Modern Standard［モダンスタンダード］（本社：東京都港区、代表取締役：桜井 宏一）は、2026年2月2日より、ハイクラス物件専用の不動産コンシェルジュサービス「THE MODERN（ザ・モダン）」（以下「THE MODERN」）を提供開始いたします。

公式サイト：https://www.m-standard.co.jp/the-modern/

◆ 背景とサービス概要

2025年12月に発表された2026年度税制改正大綱（＊1）では極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直しとして、所謂「1億円の壁」の是正に向けて年間所得6億円以上への課税強化が盛り込まれるなど、富裕層を取り巻く資産形成・資産承継は大きな転換点を迎えています。今後は現金・株式などの金融資産を「ただ保有する」のではなく、個々のニーズに応じた金融資産だけでない資産ポートフォリオの再検討が求められます。

これまでモダンスタンダードでは、おもに都心高級物件の賃貸仲介を中心に、お客様の理想の住まい探しをサポートしてまいりました。しかし、所有する物件の売却、不動産投資による資産形成のご相談をいただく機会が増えたことから、「お客様のご要望にあわせて、不動産に関するあらゆるサービスをご提供したい」と考え、今回のサービス開始に至りました。

「THE MODERN」は、専任のコンシェルジュがお客様のあらゆるご要望を深く理解し、完全オーダーメイドを実現するプライベート不動産サービスです。ハイクラスなお客様に対して都心の高級マンションを中心に、売買仲介・賃貸管理・賃貸仲介・資産管理までサポートし、お客様の理想の暮らしと資産形成をサポートします。

◆ 「THE MODERN」5つの特徴

・Point 1：資産形成コンシェルジュが専任でサポート

売買から賃貸、資産形成に至るまで、お客様の目的やライフスタイルに寄り添い、長期的にサポートします。

・Point 2：個別最適化されたオーダーメイド支援

専任のコンシェルジュが、お客様一人ひとりにパーソナライズされた不動産オプションをご提案し、試算から契約、アフターケアまで寄り添います。

・Point 3：精度の高い資産推移AIシミュレーション

投資用不動産における売上実績（＊2）・買取実績（＊3）ともに全国No.1を獲得しているAI不動産投資「RENOSY（リノシー）」を運営するGAテクノロジーズが保有する知見と開発AIを駆使し、お客様の意思決定をサポートします。

・Point 4：自由度が高く、品質にも優れた商品力

マンションブランドの枠を超え、真に価値あるものだけを選び抜く、自由な商品選定を実現するコンサルティングを行います。

・Point 5：日本だけに依存しない、グローバルな資産戦略を実現

日本のみならずアメリカやアジアなど、グローバルスタンダードでの選択肢をご提供します。

◆ コンシェルジュの紹介

桜井 宏一

株式会社Modern Standard 代表取締役 兼 THE MODERN 営業責任者

株式会社GA technologies 執行役員

私たち「THE MODERN」は、自社の都心不動産サイトが持つ高い集客力と、GAテクノロジーズグループのAI・データ活用力を掛け合わせることで、お客様一人ひとりが「本当の納得感」を得られる取引体験を提供していきたいと考えております。

都心エリアにおける豊富な不動産取引経験に加え、税務・法律に関する知見を有するメンバーを中心にチームを構成しており、高級レジデンス、都心不動産運用に関わるあらゆるニーズにお応えできる体制を整えています。

各メンバーが有する専門的なノウハウを最大限に活かし、お客様にとって本当に信頼できるパートナーとなることを目指してまいります。

◆ 「THE MODERN」Webサイト

物件のご案内・ご相談は完全予約制です。詳細は以下のサイトをご覧ください。

https://www.m-standard.co.jp/the-modern/

（＊1） 令和8年度税制改正の大綱（令和7年12月26日閣議決定）https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_mokuji.htm

（＊2）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、投資用マンションおよびアパートの売上実績で全国No.1を獲得」（2025年3月11日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/dby19it2v__h611_/(https://www.ga-tech.co.jp/news/dby19it2v__h611_/)

（＊3）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、投資用不動産の買取実績で2年連続全国No.1を獲得」（2025年12月22日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/b_p8unvt3m2nfikd/(https://www.ga-tech.co.jp/news/b_p8unvt3m2nfikd/)

◆ モダンスタンダード 会社概要

社名：株式会社Modern Standard

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー34F

URL：https://www.m-standard.co.jp/(https://www.m-standard.co.jp/)

代表者：代表取締役 桜井 宏一

創業：2009年9月

事業内容：不動産賃貸仲介事業、不動産売買仲介事業