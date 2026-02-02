【2/2より】「もの補助・新事業・省力化に採択された方限定！交付申請対策セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「もの補助・新事業・省力化に採択された方限定！交付申請対策セミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260128-2_form.php
■交付申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
このたびは補助金のご採択、本当におめでとうございます！
ただ、ここで1つだけ大切なことがあります。
【採択は“ゴール”ではありません】
実は、採択はまだ「交付候補者に内定しただけ」
交付申請を通して
正式に「この内容で事業を進めていい」と認められて
はじめて補助金事業がスタートします。
【交付申請で起こりがちなトラブル】
・必要書類が足りない
・見積・仕様が通らない
・差し戻し対応が遅れる
・交付決定が遅れ、補助金が減額
最悪、補助金が受け取れないケースも…
交付申請は差し戻しが発生しない方が珍しいとも言われています。
【採択後2か月以内が期限です】
交付申請は原則
採択後2か月以内に提出必須
未申請＝採択取消となります。
そこで今回、採択された企業様限定で交付申請の全体像と差し戻し対策を整理できる無料セミナーを配信します。
【セミナーで分かること】
・採択と交付決定の違い
・交付申請で必ず求められる書類
・差し戻しが起きる典型パターン
・減額・再申請を防ぐ進め方
・入金までのロードマップ
【こんな方は特におすすめです】
・採択後、何から始めればいいか分からない
・忙しくて事務局対応が不安
・申請支援会社が採択後サポートしてくれない
・絶対に減額や取消を避けたい
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
さらにナビットでは、交付申請サポートの無料相談も受付中です。
