【チケット販売開始】～防災DX2.0コンセプトフリーな世界を考える、現場を動かす「判断力」を磨く2日間～

特定非営利活動法人すぎとSOHOクラブ

一般社団法人協働型災害訓練（代表理事：とよしま亮介）は、2026年2月6日（金）・7日（土）に埼玉県杉戸町にて開催される「第13回協働型災害訓練 in 杉戸」の参加チケット販売・申し込み受付を開始いたしました。

本訓練では、元米軍消防士の熊丸由布治氏による実践訓練や、内閣府「防災DX官民共創協議会」の高田佳紀氏らによる講演など、防災の最前線を走る講師陣が登壇。IT、ジェンダー、福祉、看護など多角的な視点から、真に機能する「地域レジリエンス」を体感いただけます。

■ チケット・お申し込み情報（本日より受付開始）

本イベントは、全プログラムに参加可能な「2日通し券」のほか、各セッションごとの申し込みが可能です。

販売・受付開始日： 2026年1月30日（金）より開始

チケット価格： 各日3,000円（税込）/人

→２日間会場参加チケット5,000円（税込）【17%OFF!!】

→２日間オンライン参加チケット3,000円（税込）【50%OFF!!】

お申し込み方法： 以下の特設サイト（Peatix/専用フォーム）よりお申し込みください。

【申し込みURL】： https://icsjapan.peatix.com/(https://icsjapan.peatix.com/)

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。

■ 注目のプログラム・講師陣

1. 【実践】ファーストレスポンダー訓練（2/7）

講師：熊丸 由布治 氏（元米軍消防士・ベアーズ・プランニング代表）

世界標準の現場指揮システム（ICS）を応用し、パニック状態で「動ける」リーダーシップと判断力を養います。

2. 【講演】防災DXの最前線と官民共創（2/7）

講師：高田 佳紀 氏（日本防災プラットフォーム 副代表）

内閣府「防災DX官民共創協議会」の取り組みを通じ、最新テクノロジーによる災害対策の未来を解説します。

3. 【多様性】ジェンダーとインクルーシブ防災（2/6）

講師：瀬山 紀子 氏（埼玉大学准教授）／ 白神 晃子 氏（立正大学准教授）

誰一人取り残さない避難所運営と地域レジリエンスのあり方を、現場調査に基づき提言します。

4. 【地域】福祉・看護・市民のネットワーク（2/6）

講師：齋藤 朝子 氏（特別支援学校教諭）／ 渡辺 羊子 氏・増野 章子 氏（日本保健医療大学）ほか

障害児、高齢者、学生、ボランティアが混ざり合う、多職種連携の現在地を示します。

■ 開催概要

名称： 第13回協働型災害訓練 in 杉戸「防災DX2.0～コンセプトフリーな世界を考える～」（日本財団2025年度災害対策ローカルネットワーク構築採択事業/埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク「彩の国会議」2025年度第3回定例会（中央研修））

日付： 2026年2月6日(金)・7日(土)

会場： 彩の国いきいきセンターすぎとピア（埼玉県北葛飾郡杉戸町）

主催：一般社団法人協働型災害訓練（CDT） ／ 開催協力 杉戸町（協定締結）

共催：日本保健医療大学保健医療学部、市民キャビネット災害支援部会・スマートICT部会、認定NPO法人市民福祉団体全国協議会（市民協）