「もう一度、あの世界観に触れる」 大盛況にて閉幕！浜田雅功展 「空を横切る飛行雲」2月2日(月)～2月15日(日)期間限定で【雑貨 はまだオンラインショプとし】にてグッズオンライン販売決定！

この度、2025年10月19日(日)～2026年1月3日(土)まで麻布台ヒルズ ギャラリーで開催された、

浜田雅功展「空を横切る飛行雲」のグッズが「雑貨 はまだオンラインショプとし」にてオンライン販売することが決定しました。

浜田先生の描き下ろし作品を使用したアイテムはもちろん、人気ストリートブランド「SAPEur」とのコラボ商品や、本展のすべてを網羅した豪華装丁の公式図録など、多彩なラインナップをご用意します。

遠方でお越しになれなかった方にも浜田先生の作品を身近に感じていただける機会となっています。

期間限定での販売となりますので、ぜひお気に入りの作品グッズを手に入れてみてください。

『雑貨 はまだオンラインショプとし』 詳細情報

雑貨 はまだオンラインショプとし

日程：2026年2月2日(月)17:00～2月15日(日)23:59の期間限定販売

販売先：FANY Mall

https://mall.fany.lol/collections/hamadamasatoshi-art

※いずれの商品も数に限りがございます。一部アイテムにはサイズ展開や販売数に限りがあるものもございますので、完売の際はご容赦ください。

グッズ 詳細情報

※全て税込表記 ※グッズ全種はFANY Mallのサイトをご確認ください

SAPEurコラボグッズ 詳細情報

