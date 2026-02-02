【開催直前″まだ間に合う″】各省庁、脱炭素政策の事務局も集結｜Carbon Credits Journal Forum 中間Session 登壇者紹介

Green Carbon株式会社

ネイチャーベースのカーボンクレジット創出・販売事業を展開するGreen Carbon株式会社（代表取締役：大北潤、以下Green Carbon（グリーンカーボン））は、国内最大級のカーボンクレジット特化フォーラム「Carbon Credits Journal Forum(https://green-carbon.co.jp/carbon-credits-journal-forum/)（以下、本Forum）」を、2026年2月3日（火）に東京国際フォーラムB7ホール（有楽町駅直結）にて開催します。国内外の脱炭素主要プレイヤー500名以上が一堂に会し、カーボンクレジットの未来を本気で語り合う場を提供します。





今回は、本Forumの中間Session「各事務局視点からの脱炭素政策動向について」「省庁視点からの脱炭素政策動向について」の登壇者を紹介します。「各事務局視点からの脱炭素政策動向について」のセッションでは、株式会社東京証券取引所、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社、株式会社野村総合研究所（NRI）、モデレーターとして株式会社アングルクリエイト/ビジネスジャーナルが登壇し、カーボンクレジット市場整備室、JCM（2国間クレジット）制度事務局、GXリーグ制度事務局の視点から、最新の政策動向や知見を共有、今後の動きを踏まえたパネルディスカッションを展開します。「省庁視点からの脱炭素政策動向について」のセッションでは、環境省、経済産業省、農林水産省、モデレーターとして株式会社アングルクリエイト/ビジネスジャーナルが登壇し、各省庁の視点からの脱炭素政策動向および、JCM（2国間クレジット制度）に関する最新動向のパネルディスカッションを展開します。

本Forumは参加無料のため、最新の脱炭素動向を知りたい方、脱炭素企業とのネットワークを構築したい方は、是非とも参加申し込みください。開催まであと1日となります。

◆豪華登壇企業情報（順不同/敬称略）

Green Carbon株式会社、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、大阪ガス株式会社、デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社、Gold Standard、Verra、兼松株式会社、農林中央金庫、株式会社ファミリーマート、日本農業新聞、株式会社イトーキ、KPMGコンサルティング株式会社、ジクシス株式会社、住友林業株式会社、環境ビジネスオンライン、株式会社東京証券取引所、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社、株式会社野村総合研究所（NRI）、環境省、経済産業省、農林水産省、ビジネスジャーナル、株式会社セールスフォース・ジャパン、e-dash株式会社、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）、出光興産株式会社、住友商事株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、日本経済新聞、株式会社Archeda、Earth hacks株式会社、株式会社バイウィル、aora株式会社、三菱UFJ銀行

※登壇者の詳細はLP（特設サイト）をご確認ください。

◆本Forum概要

〇Carbon Credits Journal Forum特設サイトより抜粋[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/248_1_d4ad0c683c47f72507164f47881d7939.jpg?v=202602021021 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/248_2_ac048eac01660e4cb540ea8554f6d74e.jpg?v=202602021021 ]

◆本Forumプログラム概要

09:30開始予定：開会の挨拶、基調講演

Session１.：クレジットの品質について

Session２.：カーボンクレジット活用/創出（インセット、オフセット、森林クレジット事例）

中間Session：各事務局及び省庁関連からの脱炭素最新動向について

Session３.：CO2排出量の算出/可視化/カーボンクレジットデベロッパー

Session４.：GXスタートアップ、GX採用

18:30開始予定：Forum大交流会

※帝国ホテル様のケータリング/ビュッフェ形式・アルコール/ソフトドリンク飲み放題つき）

※Forum大交流会は、プレミアム/エキスパートチケットの申込者限定

◆チケット概要

◆中間Session「事務局視点の最新政策動向」登壇者情報

会場イメージビュッフェイメージ交流会会場イメージ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/248_3_7b2b78086ee3c35fbdd727d25c4cb7f7.jpg?v=202602021021 ]〇チケット種類一覧

〇本Forum特設サイトより抜粋株式会社東京証券取引所

カーボンクレジット市場整備室長

松尾 琢己 氏



◆登壇セッション：中間セッション

各事務局視点からの脱炭素政策動向について

（14:25~15:05）

〇本Forum特設サイトより抜粋三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

政策研究事業本部

地球環境部 主任研究員

石川 貴之 氏

◆登壇セッション：中間セッション

各事務局視点からの脱炭素政策動向について

（14:25~15:05）

〇本Forum特設サイトより抜粋株式会社野村総合研究所（NRI）

エネルギー産業

コンサルティング部

グループマネージャー

佐藤 仁人 氏

◆登壇セッション：中間セッション

各事務局視点からの脱炭素政策動向について

（14:25~15:05）

〇本Forum特設サイトより抜粋株式会社アングルクリエイト

【モデレーター】

代表取締役社長

飯島 隼人 氏

◆登壇セッション：中間セッション

各事務局視点からの脱炭素政策動向について

（14:25~15:05）

◆中間Session「各省庁視点からの脱炭素政策動向」登壇者情報

〇本Forum特設サイトより抜粋環境省

地球環境局

国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当

参事官付JCM推進室

JCM推進企画官

岡野 泰士 氏

◆登壇セッション：中間セッション

各省庁視点からの脱炭素政策動向について

（15:10~15:50）

〇本Forum特設サイトより抜粋経済産業省

ＧＸグループ地球環境対策室

地球環境問題交渉官

木村 範尋 氏



◆登壇セッション：中間セッション

各省庁視点からの脱炭素政策動向について

（15:10~15:50）

〇本Forum特設サイトより抜粋農林水産省

大臣官房みどりの食料システム戦略グループ

地球環境対策室長

坂下 誠 氏

◆登壇セッション：中間セッション

各省庁視点からの脱炭素政策動向について

（15:10~15:50）

〇本Forum特設サイトより抜粋三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

【モデレーター】

政策研究事業本部

地球環境部 第2グループ

副主任研究員

山崎 創史 氏

◆登壇セッション：中間セッション

各省庁視点からの脱炭素政策動向について

（15:10~15:50）

◆ブース出展企業のご紹介

本Forumのブース出展エリアは、入口付近のスペシャルブースと会場奥付近のスタンダードブースの2か所に分かれます。

◆スペシャルブース出展企業（6社）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/248_4_09d35f6b1783012cadb42e60cf14047e.jpg?v=202602021021 ]

株式会社バイウィル、aora株式会社、ヤマハ発動機株式会社、

Earth hacks株式会社、株式会社Archeda、大阪ガス株式会社

◆スタンダードブース出展企業（14社）

株式会社レノバ、兼松株式会社、JGX（日本GXグループ株式会社）、株式会社Green AI

DeepForest Technologies 株式会社、リクロマ株式会社、Terra Charge 株式会社

ウミトロン株式会社、株式会社イトーキ、ボンディッシュ株式会社、

一般社団法人ナスコンバレー協議会、株式会社estoma、Green Carbon株式会社

◆Green Carbon 株式会社

代表者 ：代表取締役 大北 潤

所在地 ：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 9F

設立 ：2019年12月 12日

事業内容 ：カーボンクレジット創出販売事業、農業関連事業、環境関連事業、その他、関連する事業及びESGコンサルティング事業

URL ： https://green-carbon.co.jp/



◆Green Carbon事業紹介

Green Carbonは、「生命の力で、地球を救う」をビジョンとして掲げ、国内外において自然由来のカーボンクレジット創出・登録・販売までを一気通貫してサポートする事業を展開しており、その他にも、農業関連事業、研究開発事業、ESGコンサルティング事業なども展開しております。

事業展開領域は日本、東南アジアを中心にオーストラリア、南米まで拡大しており、自然由来のカーボンクレジット（水田、バイオ炭、森林保全、カーボンファーミング、マングローブ植林、牛のゲップなど）を創出しています。国内の水田においては、2023年度日本初・最大級（約6,220t）で水田のJ-クレジットの認証を取得しており、2024年度は約40,000ha（約80,000t）に拡大しています。また、クレジット登録・申請・販売までをワンプラットフォームで完結するサービス「Agreen(アグリーン)」を提供しており、クレジットの申請登録時にかかる手続きや書類作成などを簡略化し、クレジット創出者の工数を削減しています。

