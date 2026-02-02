【TORCHES（トーチーズ）】初の分配償還ファンドが最終利回り15％を達成

TORCHES株式会社

TORCHES株式会社（本社：徳島県徳島市、代表取締役：與那嶺健人、以下、TORCHES）は、不動産クラウドファンディング「TORCHES」において、複数ファンドの運用終了および分配償還が完了したことをお知らせします。初の分配償還案件を含め、いずれも当初想定を上回る成果での償還となりました。



■ 分配償還ファンドの実績概要

第3号「台東区浅草3丁目ファンド」

- 想定利回り：年利 10.1％- 最終利回り（実績）：年利 15.0％- 運用終了日：2026年1月27日- 分配償還日：2026年1月28日

第1号「大田区山王2丁目ファンド」

- 想定利回り：年利 10.2％- 最終利回り（実績）：年利 15.0％- 運用終了日：2026年1月29日- 分配償還日：2026年1月30日

当社は、ファンドの組成から運用、分配・償還までの一連のプロセスを着実かつ分かりやすく進めることで、安心してご参加いただける運営体制を継続してまいります。

■Amazonギフトカードキャンペーン期間延長について

これまでの募集では想定を上回るお申込みを多数いただき、「募集が早期に埋まり投資機会を逃した」との声も頂戴しました。より多くの方にTORCHESでの投資機会をご検討いただけるよう、現在実施中のAmazonギフトカードキャンペーンの実施期間を延長いたします。詳細条件は各募集ページにてご案内します。

今後も「投資に、灯りを。」の理念のもと、誠実で分かりやすい資産運用の機会をお届けしてまいります。引き続きTORCHESをよろしくお願い申し上げます。