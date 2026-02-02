1秒以内の瞬間調光が可能な電子シェードを発売

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（本社:東京 代表取締役社長:北島義斉 以下:DNP）は、電源のオン／オフによって光をコントロールしてライト（光線透過率が高い）／ダーク（光線透過率が低い）を瞬時に切り替える電子シェード*¹を開発しました。今回、大手ヘルメットメーカーである株式会社SHOEIが提供するヘルメット用電子調光防曇シート「e:DRYLENS」*²に採用され、本製品の生産を開始します。本製品は、DNPと AlphaMicron, Inc. （アルファマイクロン）の合弁会社であるAKARI, LLC を通じて販売します。

【背景】

DNPの電子シェードによってライト／ダークが切り替わるSHOEIの電子調光防曇シート「e:DRYLENS」

DNPは精密コーティング技術とフィルム加工技術を活かし、2017年にゲストホスト液晶（GHLC）*³調光フィルムの開発を開始しました。そして、プレミアムヘルメットにおいて世界でもトップシェアを誇るSHOEI社の「瞬間調光で安全性を高めたい」というニーズに向けて、ヘルメットのシールド部分での活用を想定した製品の共同開発に着手し、今回「e:DRYLENS」の製品化に至りました。

【DNPの電子シェードの特長】

１．「瞬間調光」で快適な視界の調整を瞬時に実現

ライト／ダークの状態を瞬間的（１秒以内*⁴）に切り替えることが可能です。エレクトロクロミック方式の調光技術では達成が難しかった「瞬間調光」を実現し、安全性を飛躍的に向上させました。

２．「低電圧駆動」による省エネルギーへの貢献

低電圧で駆動可能な設計により、電力消費を抑えながら優れた性能を発揮します。DNPのノーマリークリアタイプ（電源オフでライト／オンでダーク）は7V*⁵の電圧で動作します。

３．「クリアな視界」の確保

透過時のクリアな視界は、GHLC方式の電子シェードならではの強みです。ヘイズ（フィルムの曇り）は約1％と低く、フィルムでありながらガラスのようなクリア（透明）感で利用者の安全性を高めます。

【今後の展開】

DNPは本技術を応用し、自動車用ガラス向けにノーマリーダークタイプ（電源オフで遮光／オンで透光）の電子シェードも開発しています。バッテリーを搭載するＥＶ車では、車内空間を確保するために、サンルーフやサイドガラスなどのシェード機構の薄型化・軽量化のニーズが高まっております。車内空間の課題を解決しながら、スマートな調光の実現を目指します。

またDNPは、大型製品の対応が可能なラインを黒崎工場（福岡県北九州市）内に立ち上げます。最大サイズ1,300×2,000mmまで対応可能な装置を導入し、サンプル提供を2026年春頃に開始、2028年頃からの量産販売を目指します。

＊1 電子シェード → https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20172637_4986.html

＊2 「e:DRYLENS」はSHOEIより2026年1月に発売しました。 製品情報はこちら →https://www.shoei.com/products/parts/eDRYLENS.pdf

＊3 GHLC方式：Guestとして二色性色素を、HostとしてLiquid Crystal（液晶）を使用。二色性色素は、軸の方向によって光の吸収度が異なるため、液晶の動きに追従して光の透過状態と遮蔽状態をつくり出します。

＊4 本データは-20℃～50℃の温度条件下において、当社が定めた評価条件に基づき当社にて測定した結果です

＊5 本記載の動作電圧は、DNPの標準設定電圧です

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。