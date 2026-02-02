【エステー】ムッシュ熊雄のヨギボーやミニトートなどのオリジナルグッズが当たる！「ムシューダ・ドライペット ムッシュ熊雄オリジナルグッズプレゼント！キャンペーン」を実施

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、「ムシューダ・ドライペット ムッシュ熊雄オリジナルグッズプレゼント！キャンペーン」を2026年2月2日（月）から2026年6月30日（火）（※1）まで実施します。

本キャンペーンは、キャンペーン期間中に「ムシューダ」および「ドライペット」、「消臭力 NOTE」、「ネオパラエース」シリーズ全品の中から、応募に必要な金額分を購入の上、WEBサイトから参加できます。応募できるコースは購入金額によって分かれており、購入金額1,500円（税込み）以上から参加できるAコースでは、「ムッシュ熊雄 オリジナルデザインカバー付き ヨギボー ライト」を抽選で20名様にプレゼント。購入金額450円（税込み）以上から参加できるBコースでは、「ムッシュ熊雄 オリジナルキャンバス ミニトート」を抽選で980名様にプレゼントします。

（※1）応募期間は第1回（2026年2月2日~2026年3月31日）と、第2回（2026年4月1日~2026年6月30日）に分かれています

【キャンペーンサイトURL】https://kumao2026cp.jp/

「ムシューダ」ブランドについて

「ムシューダ」は1988年の発売以来、大切な衣類を虫食いから守る安心の防虫剤ブランドとして多くの支持を得ています。現在では“引き出し・衣装ケース用”、“クローゼット用”、“ウォークインクローゼット専用”、“防虫カバー”など多様化した収納空間に合わせた幅広いラインナップを展開しています。

2024年2月には“防虫・香り・防カビ”の機能を備えた“清潔”と“シンプル”がテーマの防虫剤「ムシューダ NOTE(ノート) クローゼット用」を発売。2024年7月には「ムシューダ NOTE 引き出し・衣装ケース用」を新たにラインナップしました。その後発売された消臭芳香剤「消臭力 NOTE クローゼット用」と、除湿剤「ドライペット NOTE 置き型タイプ」とあわせた「NOTEシリーズ」として、「はじめよう、エステークローゼット。」をテーマに、「大切な衣類を安心して収納できる」という価値を収納環境に提案しています。

「ドライペット」ブランドについて

「ドライペット」は“湿気大国日本”の暮らしに寄り添う除湿剤ブランドとして、長年にわたり研究・開発を重ね、ラインナップの拡大を続けています。

場所を選ばず、湿気が気になる様々な空間に使用できる「ドライペット スキット」のような置くタイプの他、収納空間に吊り下げたり、衣類の上に置くなどして使用する「クローゼット用」、「引き出し・衣装ケース用」、「洋服ダンス用」などのシートタイプをラインナップ。ふとんの下に敷くことで、寝汗や湿気を除去し、天日に干すことで繰り返し使える「ドライペット ふとん快適シート」も梅雨の時期などにぴったりです。

また、除湿剤に備長炭と活性炭を配合した、除湿に加えて脱臭もできる「備長炭ドライペット」や同シリーズのシートタイプもラインナップしています。2025年8月には、収納空間に上質で清潔感のある香りがふわっと広がる、除湿剤の「ドライペット NOTE 置き型タイプ」を新発売しました。

「ムッシュ熊雄」プロフィール

・本名：ムッシュ熊雄

・来歴：2007年から衣類用防虫剤「ムシューダ」のCMに登場し、

エステーのCMアクターとして現在も活躍中。

・年齢：不明

・趣味：食べること、連ドラ鑑賞

・好きな食べ物：フランス料理

・将来の夢：クマオランドをつくる事（根拠のない自信があるようです）

・熊雄は動物？人間？：熊雄はクマでも人間でもなく、着ぐるみです。

魂をもった着ぐるみです。

キャンペーン要綱

【賞品】

・Aコース1,500円（税込み）以上購入：

ムッシュ熊雄 オリジナルデザインカバー付き ヨギボー ライト・20名様

・Bコース 450円（税込み）以上購入：

ムッシュ熊雄 オリジナルキャンバス ミニトート・980名様

※賞品の仕様・デザインを予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※各種割引適用でのご購入の場合、割引適用前の金額を購入金額とします（ご購入レシート・領収書で判断）。

※クーポンやポイントを利用された場合、「ご利用前」の金額を購入金額とします。

※ご購入店舗・支払い方法の指定はございません。

【応募方法】

「対象商品」を1,500円（税込み）以上または450円（税込み）以上お買い上げいただいたレシートでご応募いただけます。

該当のレシートを正面から撮影し、本キャンペーンサイト（https://kumao2026cp.jp/）にて撮影したレシート画像のアップロードおよび必要事項（１.氏名２.郵便番号３.住所４.電話番号５.生年月日６.性別７.メールアドレス８.応募コース・応募口数９.アンケート）を入力しご応募ください。

※1回の応募につき、複数口の応募が可能です。購入金額に応じて、応募コースと応募口数をご入力ください。

※必要項目が正しく記入されていない場合は、ご応募を無効とさせていただきます。

※レシートは複数枚に分かれても、レシート対象期間中のレシートであればご応募可能です。

※応募が完了した方には応募受付メールをお送りします。ドメイン指定受信されている方は【kumao@2026.cp-apply.com】からのメールを受信できるよう、あらかじめ設定してください。

【レシート対象期間】

2026年2月2日（月）～2026年6月30日（火）

【応募期間（以下「本キャンペーン期間」といいます）】

第1回応募期間：2026年2月2日（月）9：00～2026年3月31日（火）23：59

第2回応募期間：2026年4月1日（水）0：00～2026年6月30日（火）23：59

※WEB応募のみとなります。

※レシート対象期間にご注意ください。

※応募締切時間間近はアクセスが集中する場合があります。時間に余裕をもってご応募ください。

【対象商品】

どの組み合わせでも、合計1,500円（税込み）または450円（税込み）以上ご購入でOK！

【ムシューダ・ドライぺット・消臭力 NOTE・ネオパラエース】全品

以下のサイトからご確認ください。

https://kumao2026cp.jp/

※お取り扱いのない場合がございます。

【応募資格】

日本国内に在住の方に限らせていただきます。

応募内容に虚偽があった場合には、応募資格、当選資格の取り消しをさせていただきます。

当社の社員および関係者は応募できません。

【抽選・当選発表】

応募締切後、厳正な抽選の上、ご当選者様を決定いたします。ご当選は賞品の発送をもって発表とかえさせていただきます。

【賞品発送】

賞品の発送は、下記を予定しております。

第1回応募締切分：2026年4月下旬頃

第2回応募締切分：2026年7月下旬頃

ただし、諸事情により発送が多少遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

【注意事項】

・ご応募可能なレシートは2026年2月2日（月）～2026年6月30日（火）にご購入いただいたもの（オンライン購入の場合は納品が完了しているもの）に限ります。

・コピーしたレシート、手書きの領収証等でのご応募は、無効となります。

・スマートレシートをご利用の場合、「購入店舗名」「購入店舗電話番号」「購入日」「対象商品名」「購入金額」が含まれているキャプチャ画像をお送りください。

・一度応募に使用されたレシートでの応募はできません。※当社同一キャンペーンおよび、同時期に実施されている他のキャンペーンに重複応募はできません。

・本キャンペーン期間中、何度でも応募できます。ただし、当選はお一人につき、1回までとなります。

・本キャンペーンでご当選された方は、同時期に実施されている他のキャンペーンに重複してのご当選はできない場合がございますのであらかじめご了承ください。

・ご応募受付の確認、抽選結果に対するお問い合わせにはお答えできません。

・通販サイト・オンラインショップで購入した場合は、購入明細の分かる納品書や明細書などを撮影するか、画像をお送りください。

・住所不明、記載内容に不備・誤りがあった等、賞品をお届けできない場合には、ご当選を無効とさせていただく場合がございます。

・賞品の交換・換金等はできません。

・当選の権利は応募者本人のものとし、他人への譲渡・換金はできません。

・フィーチャーフォンでのご応募はできません。

・ご応募の際に発生するインターネット接続料および通信料は、ご応募される方のご負担となります。

・サーバーが混み合っている場合、アクセスできないことがあります。その際は、しばらく時間をおいてから再度アクセスをお願いします。

・お使いの機種および使用状況、通信環境などの理由により、ご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本規約にご了承いただけない場合や本規約に違反する場合、不正な行為があると判断した場合などは、ご応募を無効とさせていただきます。

【個人情報の取り扱いについて】

お客様からご提供いただいた個人情報は当社が管理し、キャンペーンの運営、当選者への景品・賞品の発送、個人を特定しない形に加工して当社の製品およびキャンペーン企画の改良、マーケティング活動等に利用させていただきます。また、当社と秘密保持契約を結んだ業務委託先を除いて、お客様の同意なしに第三者に開示・提供することはございません（法令等により開示・提供を求められた場合を除く）。詳しくは当社WEBサイトに掲載している「個人情報保護方針」をご覧ください。

※個人情報保護方針URL：https://www.st-c.co.jp/privacypolicy.html

【本キャンペーンに関するお問い合わせ先】

エステー株式会社「ムシューダ・ドライペット ムッシュ熊雄オリジナルグッズプレゼント！キャンペーン」事務局

〈メールアドレス〉st-campaign@kumao2026cp.jp

〈受付期間〉2026年2月2日（月）～2026年8月7日（金）

〈受付時間〉10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

※お問い合わせのご返信にはお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※事前にメールのドメイン指定受信設定などをご確認の上、「st-campaign@kumao2026cp.jp」ドメインからの受信ができるようにしてください。

※お問い合わせの際に発生するインターネット接続料および通信料は、お問い合わせされる方のご負担となります。

※当社公式SNSにご連絡いただいても一切お答えできません。必ず上記お問い合わせ先にご連絡ください。