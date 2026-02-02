「飲むたび、命がつながる。」飲んで猫を助ける『ピースニャンコビール』がクラウドファンディングで発売開始！

合同会社大根島研究所

ピースニャンコビール実行委員会（製造販売：大根島醸造所）は、2026年2月2日にクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」でプロジェクト「飲むたび、命がつながる。ピースニャンコビール発売！」を開始し、支援受付をスタートします。保護猫活動への支援を行う「ピースニャンコ」を応援するため、コラボレーションビールを発売します。保護猫の避妊去勢手術などの医療支援と、継続的な支援が生まれる定番商品の立ち上げを目指します。

プロジェクトページ（CAMPFIRE） https://camp-fire.jp/projects/916686/view(https://camp-fire.jp/projects/916686/view)

Instagram：https://www.instagram.com/peacenyanko_beer/

LINE公式：https://lin.ee/SFJHVty

メインビジュアル

◼️クラウドファンディング概要

実施期間 ：2026年2月2日～2026年3月31日

目標金額 ：222,222円

主体者 ：ピースニャンコビール実行委員会（製造販売：大根島醸造所）

◼️クラウドファンディングの目的

私たちは、保護猫の医療支援と譲渡促進を行う「ピースニャンコ」を応援するため、継続的に寄付を生むクラフトビール「ピースニャンコビール」を「猫の日のイベント商品」ではなく、通年の定番商品として育てたいと考えています。1本ごとに50円を寄付し、避妊去勢手術などに充てることで、「不幸な命が生まれ、殺処分される」状況を少しずつ減らしていく取り組みです。あわせて、飲みやすさとデザイン性にこだわることで、「寄付のため」だけでなく、日常的に選ばれるビールとして支援の流れを途切れさせないことを目指します。

■ ピースニャンコとは

認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパンが運営する、保護猫の医療支援と譲渡促進を目的としたプロジェクトです。「猫の殺処分を減らしたい」という想いのもと、同じ志を持つチームメンバーと連携し、医療支援を軸に1匹でも多くの猫が新しい家族と出会えるよう活動しています。

ピースニャンコHP：https://nyanko.peace-winds.org/

◼️主な取り組み内容

皆さまからの支援金は、主にピースニャンコビールの製造や発送に必要な原材料費、資材費、人件費、梱包費、送料などのリターン費用に充てます。加えて、プロジェクト周知のための広告費、CAMPFIRE手数料を計上し、そのうえで支援金の一部を認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパンが運営する「ピースニャンコ」へ寄付します。今回のビール1本につき50円を寄付する仕組みとし、今回のプロジェクトで集まった寄付金は、2026年に運用が開始される「移動手術車」の運用資金に活用されます。目標の2,000本販売で100,000円となり、猫10匹の避妊去勢手術と術後ケアの費用に相当します。

■「移動手術車」の活用

生活困窮者による多頭飼育崩壊の現場や、動物病院が近くにない「獣医療過疎地域」。そうした場所へ「移動手術車」で駆けつけ、飼い主のいない猫への避妊去勢手術を、より迅速かつ安定的に提供します。これにより、望まれない繁殖を防ぎ、不幸な命が生まれ・失われる連鎖を断ち切ります。

◼️主なリターン紹介

１. ピースニャンコビール 4本セット「お試し猫助け」

価格4,922円（送料込み）の4本セットです。白・黒の組み合わせが選べる構成で、まずは味わってみたい方向けのコースです。1セットあたり200円分が寄付として積み上がります。

２. ピースニャンコビール 24本セット「スーパー猫助け」

価格22,222円（送料込み）の24本セットです。パーティーや小分けのギフトにも使いやすいボリュームで、1セットあたり1,200円分が寄付になります。白猫ビールと黒猫ビールを自由に組み合わせて楽しめます。

３. オリジナルラベル・ピースニャンコビール 192本セット

価格250,000円（送料込み）のコースで、推しニャンコの写真などを使ったオリジナルラベルのピースニャンコビールを192本制作してお届けします。1コースあたり9,600円分が寄付となり、記念品や企業・団体での活用にも適した内容です。

■ 商品の特徴

1. 性格の違う猫をイメージした2種類のフレーバー

ピースニャンコビール【白】（White Ale）

～白猫のようにふわり軽やか～

「どじょう掬いまんじゅう」の皮や白あんをそのまま活用。糖分はしっかり発酵に使用され、甘さ控えめの驚くほどフルーティーで優しい味わいのホワイトエール。苦味が少なく、ビールが苦手な方にもおすすめです。

ピースニャンコビール【黒】（Stout）

～黒猫の静かな佇まい～

じっくりローストした麦芽の香ばしさとコクがありながら、雑味のないクリアな飲み口を実現したスタウト。甘いものが苦手な方や、食事とゆっくり楽しみたい方に最適です。

2. 飲むだけで保護猫活動に参加（ドネーション）

本ビールを1本ご購入いただくごとに「50円」がピースニャンコへ寄付されます。

3. 愛らしいオリジナルグッズも展開

ビールだけでなく、ピースニャンコのロゴが入った特製グラス（3種類の形状）やオリジナルコースターもリターン品としてご用意しました。家飲みの時間を、猫たちに想いを馳せる優しい時間に変えます。

◼️企画の背景

｜保護猫活動と経済性を両立する仕組みづくりの壁

ピースニャンコメンバー移動手術車

全国各地で、保護猫の医療支援や譲渡促進は主にボランティアに支えられています。一方で、活動に「ゴール」や「休み」はなく、猫たちの命は日々つながり続けており、継続的な資金と人手が求められます。 私たちは、避妊去勢手術や術後ケアを進めることで、「不幸な命が生まれ、殺処分される」連鎖を断ち切りたいと考えています。

しかし、保護活動と経済性を両立させることは難しく、寄付や助成だけに頼る形では、長期的な運営が不安定になりがちです。 そこで、クラフトビールという商品を通じて、「美味しいから買う」「パッケージが可愛いから贈る」という日常的な選択を支援につなげる仕組みを目指しました。

このクラウドファンディングをきっかけに、ピースニャンコビールをクラウドファンディング限定ではない「売れ続ける定番商品」へと育て、長く支援が続く形を築いていきたいと考えています。

寄付額や活動については、LINE公式にて発信いたします。

ぜひご登録をお願いします。

https://lin.ee/SFJHVty



【会社情報】

会社名 合同会社大根島研究所

代表者 門脇 淳平

住所 島根県松江市八束町江島１１２８番地１１０

URL https://daikonshima-beer.studio.site/

【本件の問い合わせ先】

ピースニャンコ実行委員会事務局：daikonjima.cf@gmail.com