「SKYSEA Client View」の新テレビCM「AIの扉」篇の放映を開始

Ｓｋｙ株式会社ではこのたび、商品キャラクターを務める藤原竜也さんが出演する、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の新テレビCM「AIの扉」篇を2026年2月2日（月）より放映開始いたします。

弊社の「SKYSEA Client View」Webサイトにて公開するほか、Instagramの弊社公式アカウントやYouTube(TM)の弊社公式チャンネルでもご覧いただけます。また、同CMのメイキング映像も期間限定で公開いたします。ぜひご覧ください。

■CM概要

放映開始日：2026年2月2日（月）

「AIの扉」篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=E4BD0Dna9O4 ]

「AIの扉」篇 CMメイキング映像

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VdsEv7ctUx8 ]

以下のWebページでも、これまでの企業CMを含む弊社の各種CM動画をご覧いただけます。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト CMギャラリー

https://www.skygroup.jp/commercial/

■「SKYSEA Client View」の概要

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

