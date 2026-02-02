スキがあれば絶対行くっ！！『頭文字D』150個限定生産「特別仕様ZIPPO」が「大阪オートメッセ2026」で販売決定！

人気漫画『頭文字D』の名シーンを刻む「特別版 ZIPPO ブルーチタンver.」が大阪オートメッセ2026で販売決定。150個限定・シリアルナンバー入り。

株式会社フェイス『頭文字D』ZIPPO

CAMSHOP.JP（本社：石川県白山市、運営：株式会社フェイス）は、走り屋漫画の金字塔『頭文字D』の特別版ZIPPO「スキがあれば」（150個限定・シリアルナンバー入）を「大阪オートメッセ2026」で販売いたします。

本ZIPPOは、『頭文字D』の作中でも印象的な名シーンをモチーフに、シャープなレーザー加工によって精密に再現した特別仕様です。

ブルーチタニウムの重厚感あるボディに、繊細なレーザー彫刻を施すことで、作品の世界観と金属素材の質感を融合させたデザインに仕上げています。

生産数は150個限定。このうちの一部をオートメッセで特別販売致します。

一つひとつにシリアルナンバーが刻まれており、記念性・希少性の高いコレクターズアイテムとなっています。日常使いはもちろん、ディスプレイ用途やコレクションとしても存在感のある一品です。

『頭文字D』は、公道レースを題材にしたリアルな描写と強烈なキャラクター性で、国内外に多くのファンを持つ作品です。

本商品は、講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品として、作品の魅力を表現した限定品となっています。

（本商品は数量限定生産のため、販売状況によっては早期に完売となる場合がございます。あらかじめご了承ください。）

この機会にぜひ会場に足をお運びください。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n)

大阪オートメッセ2026 開催概要

・開催日：2026年2月13日（金）、14日（土）、15日（日）

・会場：インテックス大阪

・CAMSHOP.JP ブース：1号館 1-B4-2

「大阪オートメッセ」は1997年より大阪で開催のモーターショー。自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求します。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントです。

大阪らしく「オモロイ」ことに夢中になれる人々が集まり、ふれあい、語らい、

来場者も主催者も一緒に楽しめるイベント

大阪オートメッセ2026オフィシャルサイト：https://www.automesse.jp/about/

大人のファンにもピッタリの、高級感溢れる質感＆ディテール。

レーザー仕上げ＆刻印

『頭文字D』ZIPPO

主人公「藤原拓海」が登場する名シーンをレーザーで表現。プリントでは表現できない繊細で高級感のある仕上がりとなっております。光沢感のあるガンメタリックに施された特別な加工は、触れた瞬間に感じる重厚な質感が魅力です。

名バトルのシーンを再現

シリーズでも屈指のシーンをレーザーによりしっかりと刻印し、

『頭文字D』の熱い魂をいつでも身近に感じることができます。

限定シリアルナンバー入り

ZIPPOのサイドには「150/001 ～ 150/150」のシリアルナンバーが刻まれています。世界に150個しか存在しないプレミアムな一品です。

（ナンバーはランダムでの発送となります）

大人の嗜みとして最適なデザイン

シンプルながら洗練されたデザイン。ガンメタリックのZIPPOは角度によって黒くもシルバーにも見えます。落ち着いたシャンパンカラーのようなレーザー刻印のマットな質感と、きらりと輝くボディの対比が美しく、高級感が漂います。落ち着いた質感は大人のファンにもピッタリに仕上がりです。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

商品詳細

サイズ：H5.5×W3.8×D1.2(cm)

素材：真鍮(米国Zippo社製)

JAN：4570138441793

品番：441793



（C）しげの秀一/講談社

