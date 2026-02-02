LION FXポンド円限定 松阪牛・国産高級黒毛和牛最大600gプレゼント!を実施！

ヒロセ通商株式会社

ヒロセ通商株式会社 (本社：大阪府西区、代表取締役：野市 裕作、以下：当社)は、当社の提供する「LION FX」において、2026年2月2日（月）より、「LION FXポンド円限定 松阪牛・国産高級黒毛和牛最大600gプレゼントキャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

■キャンペーン商品

国産高級黒毛和牛すきしゃぶ用スライス300g

松阪牛ステーキ300g

※プレゼント条件はキャンペーンページ(https://hirose-fx.jp/landing/gj10002602/?argument=RA2ftQZp&dmai=a697ab46c35f91)をご確認下さい。

■対象システム

LION FX

■キャンペーン内容

キャンペーン期間中にLION FXで対象取引数量以上取引していただいた方に、キャンペーン商品をプレゼント!

■キャンペーン期間

2026年2月2日AM 9:00～2026年3月2日AM 8:59まで

■申込み方法

当社公式ウェブサイト内の「LION FXポンド円限定 松阪牛・国産高級黒毛和牛最大600gプレゼントキャンペーン」ページにある専用申込フォームよりお申込み下さい。

【キャンペーン詳細につきましては下記URLのキャンペーンページをご確認下さい】

https://hirose-fx.jp/landing/gj10002602/?argument=RA2ftQZp&dmai=a697ab46c35f91(https://hirose-fx.jp/landing/gj10002602/?argument=RA2ftQZp&dmai=a697ab46c35f91)

【会社概要】

商号：ヒロセ通商株式会社

業務内容：第一種金融商品取引業 商品先物取引業（店頭商品デリバティブ取引）

登録番号：近畿財務局長（金商）第41号

許可 ：農林水産省 経済産業省

加入協会等：一般社団法人金融先物取引業協会（会員番号1562）

日本証券業協会 日本商品先物取引協会

日本投資者保護基金

TEL：0120-63-0727（フリーダイヤル） 06-6534-0708（代表）

FAX：0120-34-0709（フリーダイヤル） 06-6534-0709

URL：https://hirose-fx.co.jp/

＜注意喚起＞

店頭外国為替証拠金取引は、為替レートの変動等による損失発生のおそれがあり、かつ、その損失が預託証拠金を上回ることがあります。また、想定元本と比較して、少額の資金で取引することができるため、多額の利益を得ることもありますが、短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。 スワップポイントは、受け取れる場合もあれば、支払わなければならない場合もあります。また、将来にわたり、保証されるものでもありません。 取引レートは、2way priceです。売値と買値には差があり、その差をスプレッドといいます。取引手数料は無料ですが、スプレッドがお客様のコストとなります。 個人のお客様の必要証拠金は、想定元本× 4％以上の額で、法人のお客様の必要証拠金は、法令等の規定する方法で算出した為替リスク想定比率×想定元本以上の額となります。

取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。