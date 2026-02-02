【婚活業界の定説が崩壊・最高位W受賞】構造的不利＆会員選別なしで、なぜ頂点へ？「MBA×心理学×AI」で成婚の再現性を証明したSMART BRIDAL、国内2大連盟（IBJ・TMS）で異例の受賞達成!

株式会社 SMART BRIDAL

株式会社SMART BRIDAL（東京オフィス：東京都千代田区、本社：千葉県柏市、代表取締役社長：吉野麻衣子、以下「SMART BRIDAL」）は、日本最大級の結婚相談所ネットワークである、2大連盟、株式会社IBJ（以下「IBJ」）が主催する「IBJ Award」および、全国結婚相談事業者連盟（以下「TMS」）が主催する「TMS Award」において、同時期に最高位の賞を受賞いたしました。

TMS連盟での受賞時の様子。多くの受賞のみならず、成婚マイスターの称号も。

特にTMSにおいては成婚数、お見合い数、入会数といった、全部門での受賞に加え、成婚数と成婚率が極めて高い相談所にのみ贈られる「成婚マイスター」の称号を授与されました。



複数の連盟に加盟することでデータ上の成婚率算出が不利になる構造的ハードルに加え、誰もが憧れるハイスペック層だけでなく、一般的に婚活が不利と言われる層まで幅広く受け入れた上での「W受賞」は、業界内でも極めて稀有な事例となります。

(※成婚率はSMART BRIDAL前身のmauleaも含めた、2025年までの累計率、全退会者のうち婚活コンサルも含めた成婚退会者の割合)

■ 受賞の背景：なぜ今回の「W受賞」が業界の常識を覆すのか

IBJAwardは全4,766社中、わずか644社。上位13.5%のみが受賞できる狭き門

現在、国内には5千社を超える結婚相談所が存在しますが、その多くはいずれかの連盟に所属、あるいは複数に加盟して運営されています。弊社が達成した成果には、2つの大きなハードルがありました。

1. 「構造上の不利」を圧倒的な成婚数で突破

通常、複数の連盟（IBJとTMSなど）に加盟している場合、一方で成婚退会すると、もう一方の連盟データ上は「成婚せずに中途退会」としてカウントされる仕組みになっています。

そのため、データ上の成婚率や実績が分散し、両連盟で同時に表彰基準（高い成婚数と成婚率）を満たすことは、統計的に極めて困難とされています。



今回、SMART BRIDALが両連盟で最高位を受賞できたことは、この統計的な不利を補って余りある「圧倒的な成婚率」を輩出し続けていることの証明に他なりません。

2. 理念に基づき、全属性の会員様を受け入れながらの高実績

一般的に高い成婚率を維持するために、入会時に会員を選別する相談所も少なくありません。

しかし弊社では、「誰もが憧れるハイスペック男性や美女」はもちろんのこと、他社では、入会を断る事の多い「年齢や条件面で成婚が難しい（婚活不利）」とされる方であっても、「孤独による不幸を減らす」という企業理念に基づき、分け隔てなく受け入れています。



会員様の属性の幅が広がれば成婚率は下がるのが一般的ですが、それでも「成婚率90%超」を維持できたことは、弊社のメソッドが個人の資質や条件に依存しない「再現性のある科学的なソリューション」であることを裏付けています。

これらはひとえに、会員様の真剣な活動と、会員様を担当する婚活コンシェルジュ達の質・熱量・社内教育制度の高さと、IBJ様・TMS様という国内最大級の会員基盤を持つ素晴らしいプラットフォームの存在があってこその成果であり、両連盟の質の高い運営に深く感謝申し上げます。

TMS連盟の吉末社長と。授賞式の時の一コマ■ SMART BRIDALの独自メソッド：「MBA × 心理学」による論理的アプローチ

従来の婚活業界では、「運」や「縁」、あるいは仲人の「経験則」に頼るサポートが一般的でした。しかし、SMART BRIDALではこれらを排除し、ビジネスの最前線で使われるMBA（経営学修士）のフレームワークと、16以上の学術的エビデンスに基づく心理学・統計学、そしてAIを融合させた独自メソッドを展開しています。

Logic & Science:

「なぜ選ばれないのか」をデータ分析し、マーケティング視点で戦略を立案。

Business Skill Up:

婚活を「人生を変えるプロジェクト」と定義。CFO・管理本部長等の役員を歴任した代表の経験を活かし、交渉力・プレゼン力・マーケティング力など、ビジネスでも昇進・昇給に繋がるスキルを伝授します。

365 Days Support:

独自の「365日サポート体制」と「無制限の申込数」で、機会損失をゼロにします。

■ 企業理念：結婚はゴールではなく「命を守るセーフティネット」

私たちが目指すのは、単なるマッチングではありません。 「離婚しない幸せな結婚を作る、幸せな人を作り自殺者を減らす」 これをミッションに掲げています。

IBJ連盟 鷲野加盟店本部長と【代表 吉野の原体験】

代表自身、過去に親戚や友人・知人を自殺で亡くした経験や、自身の不妊治療・4回の流産・出産時の心肺停止（臨死体験）などを経て、「命の時間」の重みを痛感してきました。

現代社会において「孤独」「自己肯定感の低下」は、心身の健康を損なう最大のリスクです。

私たちは、人生の絶対的な味方となるパートナーとの結婚を支援することで、孤独や自己肯定感の低下による不幸を減らし、社会全体の幸福度を上げることに貢献したいと考えています。



「3組に1組が離婚する」と言われる現代だからこそ、勢い任せではない、論理的で持続可能な「離婚しない幸せな結婚」を提供し続けてまいります。

■ 代表取締役 吉野麻衣子 プロフィール

株式会社SMART BRIDAL 代表取締役社長

MBA（経営学修士）

恋愛心理学者

日本人初世界大会優勝者(Classic Mrs. Asia International 2024 Global Winner）

大手金融機関、大手メーカー、アパレル、システム会社を始め、複数の企業にてCFO（最高財務責任者）や管理本部長、執行役員、経営企画室長、社長室長などを歴任。

ビジネスの最前線で培った「数字と論理」と専門的に学んだ「心理学」を婚活に応用し、独自のメソッドを確立。

自身も43歳で14歳年下のハイスペック男性と再婚、不妊治療、4度の流産、46歳で超高齢出産と自身の心肺停止を経験。

著書『実録!9割の人が知らない 婚活女子の本音』は発売初日にAmazon1位を獲得。

「Domani」「ゼクシィ」「まいどなニュース」「Yahoo!ニュース」など、多くを執筆。

フジテレビ系ドラマ「婚活1000本ノック」のアドバイス、TOKYO MX「日曜はカラフル」コメンテーターなど、メディア出演・執筆多数。

ミセスコンテスト世界大会で、日本人初の優勝経験も持ち、世界から選ばれる方法を知り、美と知性を兼ね備えた婚活のプロフェッショナルとして、全国300社以上の結婚相談所の指導も行う。

代表取締役 吉野麻衣子

■ 本件に関するメディア関係者様からのお問い合わせ先



「経験則・感覚的な婚活からの脱却」「心理学や人間の進化から見た正しい婚活戦略」「人間の心理」「条件が悪いと言われる、難易度の高い婚活の戦い方」「地方婚活・地方創生の婚活」「AI婚活の最前線」「年の差婚・晩婚化への戦略」「孤独死・自殺対策としての婚活」など、プロの人間心理に基づいた科学的なアプローチと、豊富なデータと実例に基づいた取材対応が可能です。



株式会社SMART BRIDAL : 広報担当

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 2F

URL：https://smart-bridal.com/

Email：info@smart-bridal.com

※本プレスリリースに記載されている実績データは発表日現在のものです。