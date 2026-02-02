こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
古舘伊知郎氏のYouTube番組に当社代表のインタビューが掲載されました。
株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木優、以下ブライセン）代表の藤木が、古舘伊知郎氏のYouTube番組「Talking brains」に出演しました。
「Talking brains」は、古舘伊知郎氏がトップ経営者と1対1で対話し、経営の本質や理念、意思決定の背景に迫る戦略思考のトークセッション番組です。
経営者の思考や価値観を深掘りするビジネス・ドキュメンタリーとして配信されています。
対談の中で藤木は、ブライセンの理念や歴史、今後の展望などを自身の言葉で語っています。
本対談を通じて、当社が大切にしてきた価値観や、経営に対する考え方を、より多くの皆様にお伝えできればと考えております。
動画はこちらからご覧いただけます。
古舘伊知郎「Talking brains」：
https://www.youtube.com/watch?v=MQTbCa3eZVU
■古舘伊知郎 「Talking brains」
説明経営者の“脳”に、古舘伊知郎が斬り込む。トップ経営者が語る、未来への挑戦と決断のリアル。これはただの対談ではない--“知の競演”を記録する、日本最高峰のビジネス・ドキュメンタリー。経営の本質、理念、企業構造を古舘伊知郎と１対１インタビューで掘り下げる戦略思考のトークセッション番組。
【お問い合わせ先】
株式会社ブライセン
住所：東京都中央区明石町8番1号
聖路加タワー30階
TEL:03-6264-7221（代表）
https://www.brycen.co.jp/contact/