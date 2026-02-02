古舘伊知郎氏のYouTube番組に当社代表のインタビューが掲載されました。

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木優、以下ブライセン）代表の藤木が、古舘伊知郎氏のYouTube番組「Talking brains」に出演しました。

「Talking brains」は、古舘伊知郎氏がトップ経営者と1対1で対話し、経営の本質や理念、意思決定の背景に迫る戦略思考のトークセッション番組です。

経営者の思考や価値観を深掘りするビジネス・ドキュメンタリーとして配信されています。

対談の中で藤木は、ブライセンの理念や歴史、今後の展望などを自身の言葉で語っています。

本対談を通じて、当社が大切にしてきた価値観や、経営に対する考え方を、より多くの皆様にお伝えできればと考えております。

動画はこちらからご覧いただけます。

古舘伊知郎「Talking brains」：

https://www.youtube.com/watch?v=MQTbCa3eZVU

■古舘伊知郎 「Talking brains」

説明経営者の“脳”に、古舘伊知郎が斬り込む。トップ経営者が語る、未来への挑戦と決断のリアル。これはただの対談ではない--“知の競演”を記録する、日本最高峰のビジネス・ドキュメンタリー。経営の本質、理念、企業構造を古舘伊知郎と１対１インタビューで掘り下げる戦略思考のトークセッション番組。

【お問い合わせ先】

株式会社ブライセン

住所：東京都中央区明石町8番1号

聖路加タワー30階

TEL:03-6264-7221（代表）

https://www.brycen.co.jp/contact/