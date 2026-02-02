St. David′s Medical CenterのTexas Cardiac Arrhythmia Instituteが米国で初めてFDA承認 の新しい除細動用リードを植え込み

この新技術は、世界最小で、カテーテルから供給される除細動リードである

オースティン（テキサス州）, 2026年2月2日 /PRNewswire/ -- St. David's Medical CenterのTexas Cardiac Arrhythmia Institute（TCAI）の電気生理学者はこのほど、FDA承認の新しい規除細動リードの植込みを全米で初めて実施しました。 この除細動リードは、植込み型除細動器（ICD）または心臓再同期療法用除細動器（CRT-Ds）デバイスに接続される特殊な絶縁ワイヤであり、心臓に接続して異常な心拍リズムを修正します。この除細動リードは、カテーテルによって送達される世界最小の除細動リードであり、右心室への正確な送達および留置を可能にします。

最初の手術は、TCAIの臨床心臓電気生理学者であるRobert Canby医学博士とAmin Al-Ahmad医学博士によって実施されました。7. Canby博士は、FDAの承認につながった試験にも参加した人物です。

「患者を治療する際には、安全性と有効性が最も重要ですが、この新しい技術によって、その両方をより正確に達成することができます」と、心臓電気生理学者でTCAIのexecutive medical directorであるAndrea Natale医学博士、F.H.R.S.、F.A.C.C.、F.E.S.C.は述べています。「この画期的な出来事は、Texas Cardiac Arrhythmia Instituteが、生命を救う治療への転帰とアクセスを改善する技術革新を追求し続けていることの証です。」

リードが心拍を感知し、植え込まれたデバイスにその信号を送信します。その後デバイスは、突然の心停止を引き起こす可能性のある、不整脈と呼ばれる異常に速いリズムを修正または中断する治療を行う。既存の除細動リードは直径が大きく、将来的な合併症の可能性を高めます。

Journal of the American Heart Associationによると、最も一般的な不整脈である心房細動を有する人は、2030年までに米国で推定1,210万人に達すると予測されています。

TCAIは、高度な技術を備えた6つのラボを擁する最先端の電気生理学センターであり、この分野の世界的に著名な専門家であるNatale博士を中心とする高名な心臓電気生理学者グループが、最も複雑な電気生理学的手技を多く実施しています。

