ベトナムの女性がん患者のニーズに応えるため、国際的ながん関連組織が協力

National Comprehensive Cancer Network（NCCN）がVietnam National Cancer Hospital（K Hospital）と協力し、乳がんおよび卵巣がんの治療に関する推奨事項を地域向けに適応。

ハノイ（ベトナム）, 2026年2月2日 /PRNewswire/ -- 米国の主要ながんセンターで構成されるNational Comprehensive Cancer Network®（NCCN®）は、Vietnam National Cancer Hospital（K Hospital）との協力の下、ベトナム全土におけるがん患者の治療成果を向上させるための取り組みにおいて大きな節目を迎えました。両組織はこのほど、乳がんと卵巣がんを対象とした「NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology（NCCN Guidelines®）Adaptations for Vietnam」を発表しました。これは、ベトナムの女性に多く見られるがんへの対策、治療全般の質の向上、地域におけるベトナムの役割の強化に対する両組織の姿勢を示すものです。

International Adaptations of the NCCN Guidelines®は、地域の診療慣行、規制状況、医療技術に合わせて調整されたもので、NCCN.org/globalまたはVirtual Library of NCCN Guidelines Appから無料で利用可能です。

Vietnam National Cancer Hospitalの院長であり、NCCN Guidelines for Vietnam Panel for Ovarian Cancerの議長を務めるLe Van Quang教授（MD、PhD）は、「ベトナムのがん患者に最適な診断および治療の質を提供するため、私たちは世界の最先端の医学的進歩を取り入れ、更新し、実践するよう常に努力しています」と述べました。」「NCCNとのは協力は非常に意義深いものです。NCCN Guidelinesは、最新の科学的根拠に基づいた、国際的に認められた基準を具体化したものです。こうしたガイドラインをベトナム向けに共同で開発・適応・ローカライズする取り組みは、がん治療の実践を世界標準に合わせるための重要な一歩です。K HospitalとNCCNの戦略的な協力関係は今後さらに拡大し、ベトナムにおけるがん治療に関する研修、研究、医療の質の向上のための強固な基盤が築かれると確信しています。」

乳がんはベトナムの女性において最も多いがんで、2022年には新規がん症例の約7人に1人を占めました1 。世界的に見ると、乳がんと診断された女性の3人に1人は50歳未満ですが、東南アジアでは乳がんと診断された女性のほぼ半数が50歳未満となっています2 。

NCCNとK Hospitalは、2023年に初めて覚書を交わしました。NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Non-Small Cell Lung Cancerに基づき、エビデンスおよび専門家の合意に基づく肺がんガイドラインをベトナムの患者向けに策定・公開するパイロットプログラムに着手しました。その後、肝臓がんが追加され、今回の乳がんと卵巣がんに関するガイドラインにより、合計で4分野が地域向けに適応されました。大腸がん、胃がん、その他のがんに関する追加資料も近日中に公開される予定です。

地域向けに適応させる過程で、NCCN Guidelines for Vietnam for Ovarian Cancerの現地パネルメンバーが、妊娠中の卵巣がん治療に対応するための重要な知見を提供しました。

Quang氏は、「妊娠中の卵巣がんはまれではありますが、複雑な意思決定を必要とし、管理が標準化されていなければ、母体および胎児に悪影響をもたらす可能性が高いです。今回追加されたアルゴリズムでは、外科的処置、化学療法の適応および実施時期、母体と胎児の協調的なモニタリングについて明確な基準が示されています」と説明しました。

NCCNの最高経営責任者（CEO）を務めるCrystal S. Denlinger氏（MD）は、「国際的な専門家からのフィードバックは、米国における医療の改善にも役立ちます」と述べました。「私たちは、世界中のがん治療のための研究、研修、教育の原動力となる知識を交換できることを誇りに思います。地域ごとに適応されたこれらのガイドラインは、National Cancer Control Plan（NCCP）の基盤となり、ベトナムおよび世界各地におけるがん治療の改善と医療体制の強化に向けた今後の取り組みの礎となるでしょう。

現在、NCCN Guidelinesの国際適応版はアジア、アフリカ、欧州、南米を含む地域で約100件提供されています。NCCNの資料は70以上の言語に翻訳されています。現在進行中の提携や、世界のがん治療を向上させる取り組みについての詳細は、NCCN.org/globalをご覧ください。

National Comprehensive Cancer Networkについて

National Comprehensive Cancer Network®（NCCN®）は、患者ケア、研究、教育に取り組む主要ながんセンターによる非営利団体です。NCCNは、すべての人々がより良い生活を送れるよう、質が高く、効果的で、公平で、利用しやすいがん治療および予防を定義し、推進することに専念しています。NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology（NCCN Guidelines®）は、がんの治療、予防、支持療法に関する透明性の高い、科学的根拠に基づいた、専門家の合意による推奨を提供しており、がん医療における臨床方針および政策の標準として広く認識されています。また、医学のあらゆる分野において最も網羅的かつ頻繁に更新されている臨床診療ガイドラインでもあります。NCCN Guidelines for Patients®は、NCCN Foundation®の支援を通じて、患者および介護者が理解し、活用できる専門的ながん治療情報を提供しています。また、NCCNは、継続した教育、グローバルな取り組み、政策、腫瘍学の研究協力と出版を推進しています。詳細についてはNCCN.org をご覧ください。

