こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のコミカライズが配信開始
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のコミカライズの配信を開始しました。
アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」内で楽しめるメインストーリー第1部を『ST☆RISH』、『QUARTET NIGHT』、『HE★VENS』それぞれのグループ視点でコミカライズ！LINEマンガにてご覧頂けます。
ST☆RISH編
作画：芋Uto
https://manga.line.me/product/periodic?id=S158713
QUARTET NIGHT編
作画：あんどう、ネーム：くろむら基人
https://manga.line.me/product/periodic?id=S158712
HE★VENS編
作画：葉々ねろ
https://manga.line.me/product/periodic?id=S158711
「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」
App Store、GooglePlayにて配信中！ ジャンル：アイドルを日常に！心躍るときめきのリズムゲーム
価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6478090994
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.broccoli.utapri.liveemotion
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION公式X
https://x.com/utapri_LE
©SAOTOME GAKUEN
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」内で楽しめるメインストーリー第1部を『ST☆RISH』、『QUARTET NIGHT』、『HE★VENS』それぞれのグループ視点でコミカライズ！LINEマンガにてご覧頂けます。
作画：芋Uto
https://manga.line.me/product/periodic?id=S158713
QUARTET NIGHT編
作画：あんどう、ネーム：くろむら基人
https://manga.line.me/product/periodic?id=S158712
HE★VENS編
作画：葉々ねろ
https://manga.line.me/product/periodic?id=S158711
「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」
App Store、GooglePlayにて配信中！ ジャンル：アイドルを日常に！心躍るときめきのリズムゲーム
価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6478090994
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.broccoli.utapri.liveemotion
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION公式X
https://x.com/utapri_LE
©SAOTOME GAKUEN
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）