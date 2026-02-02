アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のコミカライズが配信開始

　株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：鈴木 恵喜）は、アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」のコミカライズの配信を開始しました。

アプリ「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」内で楽しめるメインストーリー第1部を『ST☆RISH』、『QUARTET NIGHT』、『HE★VENS』それぞれのグループ視点でコミカライズ！LINEマンガにてご覧頂けます。

ST☆RISH編







作画：芋Uto

https://manga.line.me/product/periodic?id=S158713

QUARTET NIGHT編







作画：あんどう、ネーム：くろむら基人

https://manga.line.me/product/periodic?id=S158712

HE★VENS編







作画：葉々ねろ

https://manga.line.me/product/periodic?id=S158711

「うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION」







App Store、GooglePlayにて配信中！ ジャンル：アイドルを日常に！心躍るときめきのリズムゲーム

価格：基本無料（一部アプリ内課金あり）

■App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6478090994

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.broccoli.utapri.liveemotion

うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION公式X

https://x.com/utapri_LE

©SAOTOME GAKUEN

本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

マーケティンググループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）