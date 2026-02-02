こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京情報大学】3/16(月) 公開講座「皆で取り組むフレイル予防」を開催します
東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）では、地域住民の皆様に東京情報大学の学びに触れていただく機会として、「皆で取り組むフレイル予防」をテーマに公開講座を開催します。
日時：2026年3月16日（月）13:00〜15:00
会場：千葉市生涯学習センター 2階ホール（千葉市中央区弁天3-7-7）
※会場は、東京情報大学ではありませんのでご注意ください
定員：200名（予約不要・参加費無料）
■講座内容
フレイルとは「年を取って少し弱ってきたかな？」と感じる「健康」と「介護が必要」の間の状態です。病気ではないものの放っておくと身体が衰えて介護が必要になってしまいます。しかしながら、「年だから」というもので諦めるものではなく、毎日のちょっとした心がけで防ぐほか、今より元気な状態になることもできます。
人生100年時代と言われる現代社会において、「高齢になってもできるだけ長く健康で元気に自分らしく暮らせる」ためにできることを紹介します。
本件に関するお問合わせ先
東京情報大学総合研究所
Tel：043-236-4710 (受付時間 9:00〜17:00 土・日・祝及び大学休業日は除く)
関連リンク
東京情報大学公開講座
https://www.tuis.ac.jp/contribution/extension/extension-75965-96060-28596-57467/
東京情報大学ヘルスケア実践研究センター
https://www.tuis.ac.jp/chpr/