「キノベス！2026」 紀伊國屋書店グループスタッフが全力でおすすめするベスト30を発表
株式会社紀伊國屋書店（代表取締役会長 高井 昌史）はこのたび、紀伊國屋書店グループのスタッフが全力でおすすめするベスト30「キノベス！2026」を発表いたします。
2003年に始まった「キノベス！」は、過去1年間に出版された新刊（文庫化タイトル除く）を対象に、紀伊國屋書店グループのスタッフが「自分で読んで本当に面白い、ぜひ読んでほしい本を選び、お客様におすすめしよう」という趣旨のもと実施している企画です。
今年は20名の選考委員が、紀伊國屋書店グループ各店のスタッフから寄せられた推薦コメントをもとに、ベスト30を決定いたしました。
当社のスタッフが自信を持っておすすめする本。店頭で、ぜひお手に取ってご覧ください。
◆「キノベス！2026」紀伊國屋書店グループのスタッフが全力でおすすめ ベスト30
◆「キノベス！2026」フェアは、2026年2月1日（日）より、全国の紀伊國屋書店グループ店舗およびウェブストアにて開催しております。スタッフが各作品に寄せたコメントを掲載した小冊子を店頭にて配布しております。
※特設ページはこちら→ https://store.kinokuniya.co.jp/event/kinokuniya-best-books-awards/
リリースに関するお問い合わせ先：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp